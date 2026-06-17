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永豐金證券市占上升至5.04%排名第四 拚外資下單新商機

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金總部大樓照。聯合報系資料照
永豐金總部大樓照。聯合報系資料照

永豐金（2890）今舉行首季法說會，永豐金證券總經理蘇威嘉指出，併匯立證券之後，市占率上升至5.04%，現在穩定排名第四，成長20至25個基點。對於未來的台股前景，蘇威嘉認為，以上個月來看，台股日成交量在1.6兆元左右，對未來2~3年的市場看法仍還算是樂觀。

永豐金總經理朱士廷也指出，未來也將力拚在外資下單的業務商機，來擴張證券的市占率，因為散戶下單量已經停滯，現在主力下單來源較集中在外資與投信等法人。

蘇威嘉指出，台股目前投資人組成的確大有變化，ETF（指數型股票基金）的發行，投資人參與度更高，從高股息到主動型ETF，因此蘇威嘉認為，若基本面沒有變化太大，上兆成交量是有機會保持的，但他也強調，證券業畢竟看天吃飯，若基本面很弱，業務自然會變差，營收也是如此，「魚進來時盡量撈魚」，作為未來冬天的存糧。

永豐金證券2026年第1季稅後淨利為23.63億元，年增96%，創歷年新高，年化股東權益報酬率高達23.1%。經常性淨收益年成長56%，達44.60億元，其中手續費淨收益年成長78%，達42.57億元。

永豐金 台股

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