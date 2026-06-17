永豐銀海外獲利占比從36%降為25% 澳洲與東南亞為設點重心

永豐金財務長許如玫今天在法說會上指出，今年首季，整體海外的獲利占稅前淨利為25%，從去年36%下降至25%，主要是由於第一季國內成長力道大增，過去三年平均為20%。永豐金控總經理朱士廷表示，未來東南亞及澳洲會是海外設點及併購的主要地區。澳洲正申請當中，泰國辦事處也允許成立，由於東南亞每個國家准入程度不一，設點難易度也不一。

而永豐銀也重視海外綠能商機。永豐銀行總經理莊銘福指出，雖然國內的綠能授信停頓，但在美國、越南等於，綠能需求成長仍強勁，還包括算力基礎建設，永豐銀將鎖定這些商機來移動資源。

本周是超級央行周，對於美國聯準會是否升息？朱士廷分析，即使美伊簽署停火協議，但之後的油價、天然氣的價格到什麼結果，仍要觀察，他認為聯準會現在降息機率極低，但會否調高要看這二個月美伊戰事會否真的結束。至於台灣央行，朱士廷表示，利率維持謹慎作法，不升息的機率比較高。

朱士廷表示，2026年第一季稅後淨利與淨收益雙雙創下單季歷史新高，1~5月自結累計稅後淨利已達202.91億元，較去年同期成長近一倍 (年增96%)，金額再創歷年同期新高，前五月累計每股盈餘（EPS）為1.40元，年化股東權益報酬率達18.98%。今年以來強勁的財務表現，除了本身的有機成長，永豐金更是開始收成去年併購案產生的綜效。京城銀行在今年第一季手續費淨收益成長亮眼，主要是過去較少著墨的財富管理業務所帶動。此外，在2025年10月匯立證券加入後，永豐金證券在外資市占率持續提升，未來貢獻可期。

受惠於美元降息、放款成長及併購效益，永豐金控第一季合併利息淨收益年成長41%；合併手續費淨收益在財管與證券經紀業務的帶動下，年成長43%，而合併其他淨收益則受惠於資本市場熱絡，自營以及創投都有不錯的表現，年成長35%。

永豐銀行第一季淨收益170.70億元，年增15.8%，稅後淨利73.78億元，年成長18.9%，年化股東權益報酬率達14.8%。永豐銀行總經理莊銘福表示，利息淨收益受惠於美元資金成本下降及強勁的外幣放款成長，年增25%，達98.54億元。手續費淨收益44.63億元，年增6.2%，主要由財富管理業務貢獻，其他淨收益亦成長3.2%。資產品質維持穩健優異，逾放比微降至0.18%的低水準，備抵呆帳覆蓋率達795%。