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衡山基金會首次攜手聯邦投信 助弱勢家庭改善居住安全

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
衡山基金會首次與聯邦投信合作。記者崔馨方／攝影
衡山基金會首次與聯邦投信合作。記者崔馨方／攝影

衡山基金會首度攜手聯邦投信，同時也是首次結合金融業力量募集更多社會資源，協助弱勢家庭改善居住安全。基金會主要聚焦居家修繕、用電安全，也持續拓展精障者復健照護服務，希望藉由企業的力量，募集更多社會資源，幫助更多弱勢家庭。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，一直以來聯邦投信都致力於回饋社會，並積極響應市場「金融大回饋」的倡議，希望能將公司部分收入用於公益捐贈，幫助更多有需要的人。

衡山基金會副董事長呂芃輝表示，近年來恆山基金會特別注重「用電安全」。許多老舊房屋屋齡超過40年，電線管路早已不堪使用，加上居住者可能因教育程度不足而自行亂接電線，導致延長線接延長線的危險情況屢見不鮮。

呂芃輝分享，行善團會根據個案需求，重新拉設所有電線，安裝插頭和開關，並在修繕結束後進行用電安全教育。雖然無法做到美輪美奐，但至少能讓案家在生活安全和功能性上達到60、70分的標準，確保他們能好好生活。

呂芃輝說，衡山行善團的運作模式仰賴專業志工的無私奉獻，而這些志工多為水電師傅、鐵工、木工、泥作師傅等專業人士，他們平日有自己的工作，願意利用周末時間加入行善團的行列。

另外，除了居家修繕，衡山基金會也在拓展服務範疇。目前在台中清水正在建設一個「衡山之家」，作為精障朋友的復健中心，同時也希望未來這個中心能成為醫療與社會間的轉運站，幫助精障朋友更容易融入社會生活。

衡山基金會副董事長呂芃輝。記者崔馨方／攝影
衡山基金會副董事長呂芃輝。記者崔馨方／攝影

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