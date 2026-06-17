國泰投信8檔基金淨值重新核算 補償受益人成本全擔

國泰投信15日公告，於例行作業檢視過程中發現國泰國泰基金、國泰中小成長基金等8檔基金未符規範，因此重新核算基金淨值，並依核算後淨值補償受益人，補償所需成本均由國泰投信負擔，不影響基金資產及其他受益人權益。

國泰投信今天發布聲明稿補充說明，8檔基金淨值進行重新核算，是在例行檢視作業中，發現基金部分投資標的未符合證券投資信託基金管理辦法所訂投資限制，重新核算影響期間相關基金損益，採取從優原則辦理受益人補償，相關補償及衍生成本由國泰投信全數負擔，對基金淨值、基金資產及受益人權益無影響，也不涉及基金契約所定暫停計算淨值、重大錯誤更正或其他依法應辦理的特殊事項。

根據國泰投信公告，這次淨值重新核算的8檔基金包括國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金和國泰台灣高股息基金。受影響期間從最早的2025年6月30日，到最晚為今年1月20日。

國泰投信表示，為保障基金受益人權益，以及正確反映基金資產價值，已就影響期間的基金淨值進行重新核算，並依核算後淨值補償受益人。

國泰投信指出，受影響期間以基金淨值辦理的申購、買回及庫存，將依重新檢視後的淨值，並加計至今年6月30日的利息進行補償；如重新核算結果導致個別受益人權益受影響，將從優辦理相關補償及通知作業。

調整原則包括已撥付的受益權單位數或已溢付的贖回款價金仍維持不變，由國泰投信負擔不予追回；如有短少的受益權單位數或贖回款價金，由國泰投信以現金補償受益人；截至最後受影響日仍持有基金的受益人，以其持有單位數，依當日淨值差額計算，由國泰投信以現金補償受益人。

國泰投信表示，經完成重新核算後，已確認受影響期間基金淨值及相關交易資料，並依重新核算結果辦理後續作業，實際款項入帳時間會依申購途徑及銷售機構不同略有差異，以保障全體受益人權益。