永豐金法說會／第1季稅後淨利與淨收益雙雙創下單季歷史新高

永豐金（2890）17日召開2026年第1季法說會，總經理朱士廷表示，永豐金2026年第1季稅後淨利與淨收益雙雙創下單季歷史新高，展現了去年併購京城銀行、匯立證券所帶來的實質正面效益。其中稅後淨利達109.74億元，較前一年度成長52%，每股盈餘為0.76元，年化股東權益報酬率達17.1%；第1季淨收益為261.99億元，主要的成長動能來自利息淨收益與手續費淨收益的強勁表現。

此外，永豐金2026年1~5月自結累計稅後淨利已達202.91億元，較去年同期成長近一倍 (年增96%)，金額再創歷年同期新高，前五月累計每股盈餘（EPS）為1.40元，年化股東權益報酬率達18.98%。

朱士廷表示，今年以來強勁的財務表現，除了本身的有機成長，永豐金更是開始收成去年併購案產生的綜效。京城銀行在今年第1季手續費淨收益成長亮眼，主要是過去較少著墨的財富管理業務所帶動。此外，在2025年10月匯立證券加入後，永豐金證券在外資市占率持續提升，未來貢獻可期。

受惠於美元降息、放款成長及併購效益，永豐金控第1季合併利息淨收益年成長41%；合併手續費淨收益在財管與證券經紀業務的帶動下，年成長43%，而合併其他淨收益則受惠於資本市場熱絡，自營以及創投都有不錯的表現，年成長35%。