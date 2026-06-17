六大核心戰略產業放款增37億元 安泰銀獲金管會甲等肯定

安泰銀行（2849）16日獲金管會頒發「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」分組甲等，展現在風險控管與國家戰略發展中扮演的關鍵角色。在金管會最新公布的考核成果中，安泰銀行在第 4 期實施期間（2025年1月至2026年3月）對六大核心戰略產業（資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備）的放款月平均餘額，較基期（2024年1月至12月）大幅成長約新台幣 37億元。

經過主管機關針對放款貢獻度及成長度等多項嚴格指標綜合評選後，脫穎而出奪該組冠軍。

安泰銀行總經理徐世偉表示，金融業是驅動產業升級、促進永續經濟流動的核心引擎。此次獲金管會評核最高肯定，不僅體現全行團隊積極響應國家政策、深化企業授信的具體成果，更彰顯安泰銀行在專業與信賴的經營基石下，深具與新興戰略產業攜手建立長期夥伴關係的融資整合實力。