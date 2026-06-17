因應資金荒 永豐金證券將由兆豐銀行籌組聯貸 規模在100億至200億

券商出現資金荒，永豐金控也加入籌資的陣容。永豐金證券總經理蘇威嘉指出，證券已預定要辦理聯貸案，由兆豐銀行出任管理銀行，規模在100億至200億元之間。永豐金總經理朱士廷也分析，台積電若持續看好，每年30%獲利往上走，將成為支撐台股指數有力的力道，但市場仍要觀察之處在於，雖然基本面看好，但資金緊促效應，會否持續堆疊下去，會對股市造成何種影響？也必須觀察。

對於未來的台股前景，蘇威嘉指出，台股先前站上46000點，平均成交量每日1兆6千億，最高2兆3千億，投資人組成的確大有變化， ETF（指數型股票基金）的發行，投資人參與度更高，從高股息到主動型ETF，因此蘇威嘉認為，若基本面沒有變化太大，上兆成交量是有機會保持的，但他也強調，證券業畢竟看天吃飯，若基本面很弱，業務自然會變差，營收也是如此，「魚進來時盡量捕魚」，來作為未來冬天的存糧。

蘇威嘉指出，併匯立證券之後，市占率已有增加，上月為5.04%，現在穩定排名第四，成長20至25個基點，朱士廷也指出，未來也將力拚在外資下單的業務商機，來擴張證券的市占率，因為散戶下單量已經停滯，現在主力下單來源較集中在外資與投信等法人。

永豐金證券2026年第一季稅後淨利為23.63億元，年增96%，創歷年新高，年化股東權益報酬率高達23.1%。經常性淨收益年成長56%，達44.60億元，其中手續費淨收益年成長78%，達42.57億元。永豐金證券總經理蘇威嘉表示，受惠於台股價量齊揚，經紀手續費大幅成長103%，而泛財管手續費亦成長31%。加上資本利得的貢獻，整體淨收益年增72%，達63.84億元。