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回應被併購說 永豐金朱士廷：「江湖傳說無法評論」 持續物色併購對象
永豐金控（2890）17日召開2026年第1季法說會，針對市場傳出中信金（2891）與國泰金（2882）等大型金控曾表達對永豐金的併購興趣，永豐金總經理朱士廷表示，「對江湖傳說無法評論」。
朱士廷仍強調，公司積極物色合適標的，只要併購能符合以下三個條件就會考慮 ：一、有助於擴張金融版圖、二、延伸業務觸角。三、提升集團綜效，永豐金策略以「審時度勢，厚積薄發」為核心，不放棄任何能強化銀行與證券核心競爭力的機會。
至於併購壽險公司方面。朱士廷表示，目前尚未有合適的對象。
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