回應被併購說 永豐金朱士廷：「江湖傳說無法評論」 持續物色併購對象

券商出現資金荒，永豐金控也加入籌資的陣容。永豐金證券總經理蘇威嘉指出，證券已預定要辦理聯貸案，由兆豐銀行出任管理銀行，規模在100億至200億元之間。永豐金總經理朱士廷也分析，台積電若持續看好，每年30%獲利往上走，將成為支撐台股指數有力的力道，但市場仍要觀察之處在於，雖然基本面看好，但資金緊促效應，會否持續堆疊下去，會對股市造成何種影響？也必須觀察。

2026-06-17 14:37