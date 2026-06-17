永豐金股價創新高 朱士廷坦言股市市況太好反不利證券及投信併購

永豐金控今日召開第一季法說會，在法說會同一天，永豐金的股價也以收盤價36.35元創下新高紀錄，盤中最高來到36.8元。對於外傳中信金、國泰金都有興趣想併永豐金，而且曾經向永豐金表態，總經理朱士廷並未正面回應，但強調，只要對永豐金的金融版圖、業務觸角、營運綜效有幫助的，永豐金都會視為理想的標的。

他也指出，永豐金不能評論江湖傳言，但他再強調秉持「審時度勢，厚積勃發」，來找到理想的併購標的。至於永豐銀與京城銀二合一，他指出，預計明年第一季可完成永豐銀與京城銀的二合一，但仍要看主管機關核准的時程。

媒體也提問，外傳永豐金有大股東想賣股，對此朱士廷回應，先前媒體報導的大股東，並非主要股東，而是另一個股東，但對此仍尊重股東的看法。對於永豐金未來的股價會否續航？朱士廷則以「主人與狗」的故事來比喻，主人就是基本面，狗要走到哪裡去，這是市場的決定：「我們只能努力營運，不論在財務或其他表現，相信市場已有一定的評價。」

對於未來的併購標的，朱士廷分析，壽險的部分必須考量較多的議題，雖然永豐金有個小組不斷在檢視評估併壽險的可行性，但目前仍未有實際在談的標的，但仍在持續評估，雖然各種制度在接軌都很積極進行，但併購看時機、標的、價格，會希望出手得更為精準。

朱士廷也表示，對於證券及投信併購，是真的有在觀察，但他也坦言，現在投信及證券現在因為市況太好，都會有惜售的問題，尤其證券很賺，而投信規模又大增，因此，並不見得是併購好時機。朱士廷強調，併購靠緣分，但現在時機不見得是好時機，尤其投信、證券都大漲，賣方這時不會願意賣。