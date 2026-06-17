00918配息1.26元創歷史高！爆量衝 ETF 前五名填息列車 今日最後搶搭

高股息ETF買氣再度沸騰，大華優利高填息30（00918）昨日公告配息評價結果，每受益權單位實際將配發1.26元，不僅刷新上市以來新高紀錄，相較於前一季的0.62元更實現「翻倍翻」盛況，驚艷市場。

以今日盤中價32.54元計算，00918單次配息率高達3.92％，換算年化配息率更是衝破15.68％。超亮眼的配息表現引爆市場搶息狂熱，帶動今日交投極度熱絡，成交量逆勢衝進全市場ETF前五名，股價表現亮眼，逆勢上漲1.31％以32.54元作收。

大華優利高填息30本次除息交易日定於18日，今日即為最後買進日。換言之，股民只要在今日收盤前持有或買進，每持有一張即可將1,260元的現金股息收入囊中，本次配息預計將於7月13日正式發放。

法人提醒，高股息ETF領息固然誘人，但投資人仍須將「填息能力」納入考量。00918主打歷史填息機率高，明日除息後的股價走勢與填息天數，將是驗證其「高填息」招牌的關鍵指標。