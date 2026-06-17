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第一銀行以房養老核貸破1,400件 累計額度逾百億元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
第一銀行「以房養老」協助長者打造月領現金流。圖／第一銀行提供
第一銀行「以房養老」協助長者打造月領現金流。圖／第一銀行提供

第一銀行公布以房養老貸款服務截至今年3月底，核貸件數突破1,400件、核貸額度逾百億元，位居市場領先地位。

台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口突破20％，除了早一點開始退休理財規畫為自己準備退休金外，面對長壽風險及退休金不足的雙重壓力，「以房養老」逐漸成為近年來備受囑目的金融工具。

第一銀行「以房養老」貸款服務，由銀行依房屋價值及借款人年齡等條件評估後按月撥付款項，協助年長者在不出售房屋的情況下，持續享有居住權並取得穩定的現金流。

第一銀行舉例，居住台北市擁有自住房屋的70歲王先生，面對日漸增加的醫療支出導致生活漸窘而備感壓力，於是王先生將其居住的房屋、市值約2,500萬元已無貸款的舊公寓，向第一銀行申請「安心貸」，貸款期間25年（至王先生95歲），額度1,740萬元，每月約可撥付5.8萬元，除了減輕生活壓力也能得到好的醫療照護，讓老年生活更添保障。

據金管會統計，截至今年3月底，金融機構辦理以房養老累計核貸件數逾1萬件，核貸額度逾600億元，今年首季新增323件、23.6億元，件數創下歷年同期新高，顯示市場需求持續升溫。

第一銀行指出，以房養老運作方式與一般「每月償還房貸」相反，因此被稱為「逆向抵押貸款」，不必賣屋也能取得資金，借款期間仍可續住原宅，特別適合「有房但現金不足」族群，補足退休金、年金或存款缺口，實現在地安老同時提升財務自主，以減輕家庭負擔的加乘效果。

第一銀行 以房養老 退休金

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