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台新銀行遭搶！男子30萬入袋秒被逮 銀行聲明：全力配合警方調查
新北市板橋館前東路上的台新銀行板南分行，17日上午發生搶案，一名男子持剪刀闖入銀行行搶得手30多萬元，準備逃逸時，被獲報到場的警方壓制逮捕，整起事件還待警方釐清。對此，台新銀行表示，本案無財務損失，亦無客戶及員工受傷，後續將全力配合警方調查。
台新銀行聲明指出，台新銀行板南分行17日上午發生民眾持利器進入營業場所搶劫事件，因平時即實施防搶演練，分行同仁第一時間即依既定SOP啟動緊急應變作業，並立即通報警方，警方迅速抵達現場後已制伏嫌犯。
台新銀行強調，經確認本案無財務損失，亦無客戶及員工受傷。本行已完成相關影像保全作業，後續將全力配合警方調查。
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