10金控大象跳舞！股價創歷史天價 富邦金挑戰金融股王寶座

金融股在獲利持續大增下，股價頻頻創多年新高或歷史新高，17日台股盤中雖然下跌逾200點，但金融股仍持續走強，國泰金（2882）再刷波段高，一度衝上117元，富邦金（2881）、永豐金（2890）則再創歷史高，不過富邦金衝高後股價壓回，盤中漲幅剩1%。

2026-06-17 12:01