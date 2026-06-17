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10金控大象跳舞！股價創歷史天價 富邦金挑戰金融股王寶座
金控股衝鋒！受惠於基本面獲利創紀錄、高股息ETF資金配置效應，以及科技股震盪帶動的資金避險與補漲行情，17日金融股異軍突起，成為盤面最強勢族群，在富邦金（2881）、國泰金（2882）領軍之下，共10檔金控股改寫或追平歷史新高價。
國泰金訂6月30日除息，今日帶頭上攻，股價以110元開出，盤中最高達117元，改寫歷史新高價。
富邦金則將挑戰金融股王寶座，今日盤中股價觸及139元，漲幅逾5%。
中信金（2891）股價同創新高，盤中股價站上72.7元，漲幅2.6%。
凱基金股價盤中達31.15元，改寫歷史新高價，截至12時20分，成交量達12萬張，為金融股成交量之王。
台新新光金連日上攻，股價盤中達33.55元，改寫歷史新高價，成交量已超過7.5萬張。
其他包含元大金（2885）盤中最高股價67.4元；永豐金（2890）盤中最高股價36.8元；玉山金（2884）盤中最高股價35.9元；兆豐金（2886）盤中最高股價45.45元，皆同步創高。華南金（2880）盤中最高股價38.6元，則追平歷史新高價。
第一金（2892）盤中最高股價32.75元、合庫金（5880）盤中最高股價25元，股價雖未創高，但也衝至波段新高價位；國票金（2889）盤中最高股價15.4元，則為4月20日以來新高。
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