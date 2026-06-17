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土地銀行力挺綠色金融 發行可持續發展債券10億元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

土地銀行響應「綠色及轉型金融行動方案」政策，6月17日發行第六檔可持續發展債券，本次額度為新台幣10億元，發行年期為3年，票面利率為1.78％，所募資金將全數用於綠色投資及社會效益投資計畫，展現土地銀行的ESG（環境、社會與公司治理）行動力。

土地銀行依照國際資本市場協會綠色債券原則、社會責任債券原則、可持續發展債券指引及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「永續發展債券作業要點」規範發行可持續發展債券，所募資金皆用於具實質改善環境效益及社會效益項目，例如再生能源、能源科技、社會住宅及危老重建等計畫，協助我國實踐居住正義、提升能源安全與強化社會韌性，目前流通在外規模攀升至56億元。

以各檔期而言，土地銀行自2021年發行首檔可持續發展債券10億元（5年期），2022年推出16億元（5年期）及9億元（3年期、現已屆期）、2024年發行10億元（3年期）、114年發行10億元（3年期），加計本次，累計已發行六檔可持續發展債券。

土地銀行長期致力與企業建立永續ESG夥伴關係，不僅透過可持續發展債券，亦運用「綠色轉型．永續前行」、「建築綠色融資」、「綠電綠利」等行銷方案，以金融力量提供企業淨零轉型，邁向國家淨零排放目標。

債券 土地銀行

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