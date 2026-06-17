搶攻主動式ETF 第一金台股主動式ETF新兵進駐 LINE Bank、17日預購

隨著台股加權指數一度衝破4萬6關卡，台股主動式ETF人氣爆發，統計資料顯示今年前五個月總規模已飛速成長486%，第一金台股趨勢優選主動式ETF基金（配息來源可能為收益平準金）今年初上市以來，亦緊抓住台股動能佈局操作。為助客戶鎖定投資機會，LINE Bank（連線商業銀行）再度攜手第一金投信上架00408A第一金台股趨勢優股息主動式ETF基金（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金），不但10元即可入手，更提供季配息，6月17日在LINE Bank搶先開放預購，6月24日展開募集，擁抱台股下半年除權息行情。

LINE Bank推出「新募集ETF線上申購機制」，讓投資人24小時完成預購、申購。最新推出的「預購、募集期申購雙機制」，讓忙碌的上班族能早在募集期前，完成預購設定，確保買在10元原始發行價。

LINE Bank表示，預購、申購新募集ETF能讓客戶指定「想要的券商」收到ETF撥券，因此不需要額外開立一個新的券商帳戶，只要持全台任何一家證券帳號來申購就能買到。投資人在線上預購流程完成後，募集期開始當天，系統即會自動從LINE Bank帳戶辦理扣款，省下額外銀行匯款費用，並享申購全面0手續費。

LINE Bank強調延續前一檔00994A主動第一金台股優（本基金配息來源可能為收益平準金）的強趨勢選股、積極操作策略，第一金投信旗下第二檔台股主動式ETF 00408A第一金台股趨勢優股息主動式ETF基金（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金），最大特色在於鎖定「台灣上市櫃前500大市值企業」作為投資股票池，投組精選「趨勢強股」進行投資，且有別於多數主動式ETF追報酬或單純聚焦高息，此檔ETF在投資組合個股篩選上同時兼具「獲利成長性」、「股利成長力」及「收益競爭力」等三大策略面向。

「新一代主動式高股息ETF」00408A第一金台股趨勢優股息主動式ETF基金（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金），之所以與過去不同，在於其不只考量過去的股息率高低，更追求股價、股息「雙收」成長策略。藉由「強趨勢選股」策略，將具備獲利成長趨勢，且為股利成長領先群、股息收益領先群的個股納入投資組合中，由第一金專業投資團隊「主動控盤」把握市場機會。

台股在多頭格局下展現強勁動能，由科技成長股領軍推升整體上漲氣勢；同時，海內外對AI運算的需求持續擴增，帶動AI供應鏈獲利成長，亦成為台股續創高點的重要支撐。隨著下半年除權息旺季來臨，高息族群如金融、電腦週邊等產業也開始呈現輪動上揚的表現。隨著6月至9月台股進入除權息旺季，00408A第一金台股趨勢優股息主動式ETF基金透過靈活調整持股組合，動態配置成長股、獲利動能股與高息標的，有助於兼顧股息收益。