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存股變飆股！金融股天天創高 富邦董座：股價還滿低
金融股在獲利持續大增下，股價頻頻創多年新高或歷史新高，17日台股盤中雖然下跌逾200點，但金融股仍持續走強，國泰金（2882）再刷波段高，一度衝上117元，富邦金（2881）、永豐金（2890）則再創歷史高，不過富邦金衝高後股價壓回，盤中漲幅剩1%。
金融股長期是存股族的標的，但今年5月開始金融股一路衝鋒，6月更出現飆漲，5月底自今富邦金、國泰金就大漲四成，堪稱「存股變飆股」。
富邦金董事長蔡明興6月12日在股東會上表示，富邦金現在股價其實還滿低的，富邦金前五月調整後每股純益（EPS）達11.36元，目前本益比約在10倍左右。
蔡明興指出，若參考國際金融業估值水準，壽險公司本益比約在10至12倍，銀行股甚至達15倍至20倍，「因此金融股本益比12倍以上應該是合理的。」
蔡明興指出，今年各子公司獲利表現相當平均，截至5月底均創下歷史新高，包括台北富邦銀行、富邦華一銀行及香港富邦銀行皆創新紀錄，且銀行、壽險及證券等業務均有雙位數成長。
談及股利政策時，蔡明興表示，未來仍希望依照調整後盈餘作為股利配發基礎，因為調整後的盈餘其實才是真正的盈餘，並且是已經實現的盈餘，預計以盈餘40%到50%來分配股利。
富邦金衝破百元後，持續創新高，今日一度攻上139元，自5/26至今日高點139元波段大漲42%。
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