日銀上調利率至1%創31年新高、日圓仍難擋弱勢 國銀示警干預風險升溫

日本銀行（BOJ）16日雖祭出歷史性的升息舉措，但仍未能扭轉日圓的疲軟走勢。昨日日銀以7比1的投票結果，將基準利率上調25個基點至1.00%，創下近31年來的利率新高紀錄。然而，由於隨後日銀官員釋出溫和言論，市場預期並無迫切進一步升息的可能，導致日圓迅速回吐先前漲幅，持續於160日圓兌1美元弱勢價位附近震盪。

銀行外匯專家分析指出，儘管升息幅度符合部分市場預期，但日銀副總裁內田真一隨後釋出的「無迫切進一步升息訊號」，成為打壓日圓走勢的關鍵。內田真一在會後表示，目前難以判斷利率仍需要上調多少，且並未設定明確的中性利率目標。此番偏向鴿派的發言，消弭了市場對於連續升息的鷹派想像。

受此影響，美元兌日圓17日持續維持在160.3以上。目前市場正密切盯緊4月30日所創下的高點160.7日圓附近，該價位已成為眼前的關鍵上方壓力區。若匯價再度突破該重要水準，日本官方出手進行外匯干預的風險恐將顯著上升。