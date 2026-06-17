恒生科技指數 有望迎來結構性轉型與評價重估契機

恒生科技指數今年以來表現明顯落後全球科技股，在人工智慧（AI）帶動全球科技產業進入超級循環、相關指數頻創新高之際，恒生科技指數卻仍呈現負報酬，引發市場關注是否有機會出現「落後補漲」行情。渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐指出，恒生科技指數的疲弱表現，主要源自成分股結構與全球AI投資浪潮錯位，但隨著純AI企業陸續納入指數，未來有望迎來結構性轉型與評價重估契機。

鄭子豐表示，今年全球科技股最大推手來自AI資本支出快速擴張，渣打近期已將2026年全球AI資本支出成長預測由54%上修至65%。受惠於AI運算需求爆發，半導體、伺服器及基礎設施供應鏈成為市場資金追逐焦點，也帶動以相關產業為主的台灣與南韓股市大幅上漲。

然而，恒生科技指數受惠程度相對有限。根據統計，目前指數中與AI運算硬體、半導體及伺服器基礎設施相關成分股比重不到20%；反觀超過半數權重集中於電子商務、社群媒體與外送平台等網路企業，另有約15%為電動車類股。由於中國內需疲弱、價格競爭激烈及補貼退場等因素影響，這些消費導向產業表現不如預期，即使少數AI硬體股漲幅亮眼，仍難以扭轉整體指數頹勢。

鄭子豐指出，市場常質疑中國AI運算概念股不足，實際上相關企業多數集中在中國A股市場，尤其是深圳創業板及上海科創板。年初以來，科創50指數及創業板指數漲幅均超過兩成，顯示中國本土AI產業發展並不落後，只是過去較難透過香港市場參與。

不過，這項情況正逐步改變。今年香港市場已迎來首家中國AI GPU晶片企業上市，股價表現亮眼。更值得關注的是，自6月起預計將有兩檔純AI概念股符合快速納入機制，正式成為恒生科技指數成分股，初期權重估計約5%至7%，未來有機會進一步提升。

鄭子豐認為，這將成為恒生科技指數轉型的重要里程碑。隨著更多AI企業加入，未來一年AI相關成分股權重有望提高至約40%，使指數逐漸由電商與電動車主導，轉向更具成長性的AI生態系。

此外，香港AI企業IPO熱度持續升溫，目前AI相關企業已占預計上市案件逾四成。若新股上市順利推進，不僅可帶動相關企業估值提升，也有望釋放大型網路平台的潛在價值，進一步支撐恒生科技指數表現。

從評價面觀察，目前恒生科技指數未來12個月預估本益比約18倍，預期盈餘成長率超過30%，相較全球主要科技指數仍具吸引力。鄭子豐指出，隨著AI產業鏈擴大、企業獲利改善及指數結構優化，目前折價更可能反映短期市場錯配，而非長期基本面問題。