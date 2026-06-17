新青安2.0優惠利率擬分段退場 月付壓力激增

新青安2.0預計8月上路，目前傳出草案版本是優惠利率將採「3＋4」階梯式退場機制，根據統計，補貼退場之後，加上需本息償還，月付款將來到約3.45萬元，相較寬限期（付息未還本）階段，每月負擔金額增加超過一倍

目前規畫前3年維持原補貼優惠利率1.775%，自第4年起，內政部利息補貼每年減少0.5碼，於第6年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼共七年，至第8年後全面退場。

若將新青安2.0補貼優惠用好用滿，以貸款1000萬元、40年期、5年寬限期、一段式機動利率本息平均攤還試算，前3年因利率較低且僅繳息不還本，每月僅需繳約1.47萬元；第4、第5年因補貼逐步減碼，利率分別調升至1.9%及2.025%，月增約1千元，分別月繳約1.58萬元及1.68萬元；不過，第6年起進入本息攤還期，加上利率調整至2.15%，每月還款金額將跳升至約3.39萬元；到了第8年，若補貼全面退場、利率回歸至2.275%，月付款將來到約3.45萬元，相較寬限期階段，每月負擔金額增加超過一倍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然中央銀行表示「打炒房就到這裡」，不過這不代表鬆綁管制，基於金融風險控管，政策和銀行端的把關仍將維持。新青安2.0擬將優惠期拉長至7年並採階梯式退場，等於提供購屋族更長的適應期，以較溫和逐步方式回到市場利率，有助減緩補貼退場時的資金壓力衝擊。

張旭嵐表示，新青安2.0最終方案雖然未定，不過以現在提出的方向既排富又排老，顯示政府更希望集中火力給資源較缺乏的青年族群，然而「政府領進門、理財看個人」，為了避免因墊腳買房財務失衡，建議首購青年應以本息攤還貸款金額，從嚴評估財務能力和現金流壓力。

若以寬限期間最低月付約1.47萬元，以全國房貸負擔率約40%推算，平均月收入約3.7萬元即可負擔；然而進入本息攤還期，月付款最高將來到約3.45萬元，如要維持相同房貸負擔率，月收入則須提高至約8.6萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，建議購屋族，無論是否使用寬限期，申貸前應以未來最高月付金額作為財務規劃基準，並要預留升息、家庭現金流等緩衝空間，以確保長期穩定月付能力，避免房貸壓力超出預期。