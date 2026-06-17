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央行房市管制 有機會「定向微調」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

央行第2季理監事會前夕，市場關注房市管制擇施是否鬆綁？央行報告指出，推動信用管制的三大目標已逐步展現成效，短期內全面鬆綁的可能性不高，有機會「定向微調」，政策朝「維持管制、精準調整、持續監理」三大方向推進。

數據顯示，截至114年12月底，全體銀行不動產貸款集中度已由113年6月底高點37.61%下降至36.45%；不動產貸款、購置住宅貸款及建築貸款年增率也明顯放緩，其中建築貸款年增率更降至0.27%，反映信用資源過度集中情況已有改善。

另一方面，政策引導效果也逐漸顯現。截至114年12月底，無自用住宅購屋貸款占整體住宅貸款比重已由109年的50.3%提高至63.8%，都更危老重建貸款占建築貸款比重亦由5.9%攀升至24.4%，顯示資金正逐步流向符合政策支持方向的用途。

房市方面，114年全國建物買賣移轉棟數年減25.5%，房價漲勢明顯收斂，多項房價指數甚至轉為負成長，最新民調亦顯示看跌房價比例仍高於看漲比例，反映市場預期已有所降溫。

央行先前已針對實質換屋族需求作出有限度調整，將出售原屋期限由一年延長至18個月，反映政策並非全面緊縮，而是針對真正自住需求進行彈性修正。這也透露未來若有進一步調整，較可能採取「定向微調」方式，而非全面解除限制。

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