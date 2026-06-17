金融股異軍突起漲逾3個百分點 增添市場預期升息氣氛

金融股今早異軍突起，類股漲逾3個百分點，成為盤面最強勢族群。過去金融股逆勢大漲，大都出現在升息之前；央行將於18日舉行第2季理監監事會，金融股齊漲，增添市場預期升息氣氛。

今早金融股以國泰金（2882）漲幅最猛，漲逾6個百分點；目前百元金控股僅有富邦金（2881）及和國泰金，富邦金早盤觸及139元，仍為金控股的股王。

在台股融資餘額持續維持5,000億之上，日成交額逾兆元的多頭行情下，證券市占第一名的元大金（2885），今早股價則再創歷史新高，盤中站上67.4元。今年前五月EPS達2.18元。以EPS計，獲利居金控第三，僅次於富邦金和國泰金。