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統一投信基金規模 連續13個月寫新高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據投信投顧公會最新統計至2026年5月底資料顯示，隨著5月資本市場大漲，帶動基金淨資產價值提升，加上資金持續流入，推升投信公募基金規模持續擴大，整體規模達15.4兆元，再創歷史新高。統一投信公募基金規模也同步寫下新紀錄，連續13個月創高，5月底更超過1.05兆元，排名第五大，近一月增幅達25.8%。

截至5月底，基金規模前五大的投信業者包括元大投信、國泰投信、群益投信、富邦投信、統一投信，基金規模都已破兆元。

觀察統一投信公募基金規模，近一年與近三個月分別成長233.3%與112.1%，兩期間成長幅度均居同業之冠，顯示資金動能在不同期間皆維持強勁。

統一投信今年以來規模成長，除受惠市場行情帶動基金淨資產價值提升外，也反映市場資金持續流入，其中主動股票型基金及主動式ETF，是推升整體規模擴大的主要動能。若納入全權委託與私募等業務，統一投信整體管理資產規模由4月的1.16兆元，已提升至1.42兆元。

元大投信 統一投信 富邦投信

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