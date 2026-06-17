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ETF新兵報到 群益兩美股ETF 6月15日成立

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年來全球股市交投熱絡，美股行情更是氣勢如虹，投信相關美股基金ETF積極搶進市場，群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）已於6月15日成立，預計將於6月25日掛牌交易。

法人表示，009823、009824這兩檔美股ETF，讓投資人可以廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，一次布局美國經濟主戰場，同時兼顧防禦力與爆發力，讓投資人能同時投資市值型與主題型美股ETF。

市值型的009823主要追蹤標普500指數，涵蓋近九成的美股總市值；而主題型的009824追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，預計成分股除目前的七巨頭外，更是網羅有可能成為下一個領頭美股科技新趨勢的未來巨頭。

此外，009823、009824這兩檔發行價均為10元，都是季配息，在基金成立日起滿45日（含）後，009823預計每年2、5、8、11月除息；009824預計每年3、6、9、12月除息，讓投資人可以全天候享有息利雙收的契機。

群益投信美股ETF研究團隊表示，台灣投資人最熟悉的除台股外，就是美股，由於美股是全球最重要的國際股市，更是投資人跨足海外股市時不可或缺的一環。AI投資浪潮正興起，由於美股也是AI科技發展基地，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。

目前美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續，加上今年美國還將迎來期中選舉，以及美股眾多題材輪動，建議投資人不妨善用美股ETF來掌握行情。

009823經理人謝明志表示，今年美股企業獲利展望穩健，各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。現階段布局標普500指數就等同於布局全產業，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

009824經理人李晉含強調，自2023 AI元年起，股市熱點族群便從晶片與相關設備延伸到硬體儲存、應用軟體等，趨勢相當明確，未來科技相關題材更可望擴展到互動服務、雲端通訊及航太領域，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭可持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待。

群益 ETF 美股

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市值型、科技型美股 ETF 看俏 009823、009824 6月10日募集最後買進日

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