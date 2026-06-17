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美國智造新局啟航 兆豐美國戰略智造多重資產基金6月15日至6月22日募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聚焦三大戰略思維，跨資產配置降低地緣風險。資料來源：兆豐投信整理
聚焦三大戰略思維，跨資產配置降低地緣風險。資料來源：兆豐投信整理

美國總統川普接受《財星》（Fortune）雜誌專訪時，直指美國過去未能完善保護本土晶片業，並重申推動本土製造與財政補貼的決心。與此同時，美國半導體巨頭英特爾（Intel）亦高調宣示其14A製程將追上晶圓代工龍頭。

種種跡象顯示，地緣政治風向與本土產業復興已正式成為當前美國市場最受矚目的雙主線。瞄準此一長期大趨勢，兆豐投信推出兆豐美國戰略智造多重資產基金於6月15日至6月22日展開募集。透過股債多重資產的靈活配置，引領投資人在政策領航下，精準鎖定兼具成長性與防禦力的美國核心資產。

兆豐美國戰略智造多重資產基金經理人李長昇指出，川普的言論凸顯美國政界對產業主權與供應鏈韌性的極度重視。在美國優先政策預期下，全球大廠加速在美擴廠，為本土戰略智造產業注入強勁成長動能。

經理人李長昇分析，隨著美國政府靈活運用財政補貼與產業保護政策，以美國為生產及研發基地的本土晶片大廠，在先進製程研發與量產速度上可望顯著加快，企圖奪回全球半導體製造的主導權。此外，川普公開支持Meta等科技巨頭自建電廠與加速資料中心建設的行動，將直接驅動美國本土工業升級、電力管理系統與 AI 基礎設施的龐大商機。

面對地緣政治風險成為市場新常態，最佳的因應策略就是留在政策保護傘內。美國正以大國博弈之姿，靈活運用財政工具作為籌碼，強力驅動全球高價值頂尖行業加速回流美國本土。

兆豐投信表示，該基金採取「一手抓緊戰略動向，一手擁抱美國智造機遇」的雙軌戰術。透過股票、債券等跨資產的靈活配置，在追求資本潛力與收益空間的同時，有效分散單一資產風險，成為投資人迎戰地緣政治新局的強力後盾。

兆豐 美國 英特爾

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