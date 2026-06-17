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保險業投資 AI 建設 鬆綁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（16）日宣布，將「AI新十大建設推動方案」納入保險業可投資的策略性產業範圍，涵蓋矽光子、AI機器人及算力建設等項目；同時放寬保險業投資公共建設型私募股權基金（PE）上限，由20%提高至25%，即日起生效，力促保險資金挺AI。

金管會2月已將社福、永續企業、基建、五大信賴產業等納入策略性產業，這次再擴大範圍，新增「AI新十大建設推動方案」，一樣可採直接投資或間接投資。

保險局長王麗惠表示，AI新十大建設涵蓋智慧應用、關鍵技術及數位基磐三大面向，包括矽光子技術、AI機器人及算力建設等領域。如果是直接投資策略性產業，風險係數由37.5%降至30%，若透過創投、私募股權基金間接投資，適用風險係數為17.25%。

官員解釋，因AI新十大建設偏新創產業，都是非公開發行公司，過去風險係數較高，調降後有助降低資本成本，提高業者投資意願。

另項鬆綁是提高保險業投資公共建設型PE基金上限。金管會將保險業投資取得國發會資格函的國內私募股權基金上限，由被投資對象已發行股份總數或實收出資額20%，提高至25%。

機器人 金管會 基金

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