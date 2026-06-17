放款六大核心戰略產業／臺企銀拿到特別獎

臺灣企銀（2834）積極響應淨零碳排與重大建設發展政策，戮力推動綠能融資、實踐永續金融，昨（16）日榮獲金管會頒發「參與國家融資保證機制特別獎」，此項殊榮不僅彰顯臺灣企銀在綠色金融領域的貢獻，更展現攜手政府與企業共創淨零轉型的決心。

國家融資保證由國發基金與多家金融機構出資成立，保證業務涵蓋「綠能建設」、「綠能設備及服務」、「重大公共建設」、「儲能」及「購電」五大類型，此保證機制透過政府與銀行的風險分攤，提高銀行參與授信意願，助力業者順利取得開發資金，達成企業、國家政策與銀行的三贏局面。

國內永續發展趨勢及能源轉型政策邁入關鍵期，綠能產業因前期需投入龐大資金且技術門檻高，常面臨融資不易的挑戰，使得大型離岸風電、綠能建設等產業對中長期資金及信用保證需求殷切，臺灣企銀善用「國家融資保證機制」，引導資金挹注離岸風電重大建設。

在綠色融資方面，臺灣企銀也提供「綠能永續專案貸款」、「綠色融資永續發展貸款」、「購置再生能源設備優惠貸款」、「機器設備升級貸款」「低碳永續家園專案貸款」及「永續連結貸款」，協助企業導入綠能、節能設備建置及減碳管理，引導企業邁向淨零轉型，提供企業更全方位的綠色金融解決方案，共創低碳永續的金融生態圈。