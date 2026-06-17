快訊

失智人數逼近40萬 10年後估破76萬 專家籲推「失智症基本法」

今飆35度高溫午後對流 吳德榮：端午連假熱如盛夏 下周迎最後1波梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

放款六大核心戰略產業／台新銀、新光銀獲肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
金管會昨日舉行「本國銀行總經理業務聯繫會議」暨表揚典禮，由台新銀行總經理林淑真(左)、新光銀行副總經理黃國書代表領獎。台新銀行／提供
金管會昨日舉行「本國銀行總經理業務聯繫會議」暨表揚典禮，由台新銀行總經理林淑真(左)、新光銀行副總經理黃國書代表領獎。台新銀行／提供

金管會昨（16）日舉行「本國銀行總經理業務聯繫會議」暨表揚典禮，台新新光金（2887）二家銀行子公司台新銀行及新光銀行分別獲頒獎項。

台新銀行於「新南向政策目標國家授信方案」中榮獲「中小企業授信特別獎」；新光銀行則連續三年榮獲「辦理中小企業放款績優銀行」及首次獲頒「均衡區域發展特別獎」，台新新光金積極響應中小企業發展與新南向政策獲得主管機關肯定。

台新銀行積極配合政府推動新南向政策，持續以實際行動深耕中小企業，展現卓越的金融支持實力。

在此次表揚典禮中，台新銀行是唯一榮獲「新南向政策目標國家授信方案」之「中小企業授信特別獎」殊榮的業者，並由該行總經理林淑真代表領獎，彰顯台新銀行在海內外布局與支持企業拓展國際市場的亮眼成果，也表彰台新銀行協助推動國家重要政策做出貢獻。

台新銀行協助中小企業跨足新南向市場，統計2025年，台新銀行於新南向政策目標國家授信方案中的中小企業授信總額，每月平均值高達424億元，在本國銀行中位居領先地位。

新光銀行連續三年榮獲「辦理中小企業放款績優銀行」殊榮，並首次獲頒「均衡區域發展特別獎」，長期深耕中小企業金融服務的成果受到肯定。

新光銀行持續支持中小企業升級轉型發展，透過政策性貸款、利息補貼等多元專案，提供企業升級轉型所需資金，中小企業放款金額逐年增長。

統計2025年，對中小企業放款總額，月平均餘額增加220億元，放款餘額成長11%，在放款餘額及戶數的貢獻度評分於國內銀行名列前茅。

為促進花蓮災害復甦，提供災後重建優惠融資，因放款成績表現優異，榮獲均衡區域發展特別獎。

林淑真說明中小企業是臺灣經濟成長的重要基石，新南向則是企業布局全球的重要戰略市場；台新銀行及新光銀行憑藉穩健靈活的資金支援，協助臺商取得海外拓展所需資源，已是企業邁向國際市場的重要後盾。

特別是隨著兩家銀行即將進行合併，合併後可望進一步整合既有資源，打造更優質的服務平台，積極扮演最值得中小企業信賴的智慧好夥伴。

新南向政策 台新新光金 台新銀行

延伸閱讀

北富銀2025年中小企業放款餘額4438億元 新南向授信連五年成長獲肯定

銀行總經理聯繫會議登場 金管會推財務碳健檢

合庫銀行六大核心戰略產業放款市占第二 獲金管會肯定

金研院赴義大利簽署MOU 深化台義金融人才與產業交流

相關新聞

全台2萬家早餐店比超商還多！巷口阿姨如何煎出2千億產值王國？

早餐店，可說是台灣獨步全球的業種。不僅早餐種類繁多，從傳統台式到現代西式，從豆漿油條、爌肉飯、麵線羹到三明治、漢堡，店面數量也是多如繁星。

哈日族別怕 匯銀：日圓換匯好時機還在

暑期日本行安啦！雖然日本央行昨宣布升息一碼，將政策利率提高至百分之一，創下卅一年新高，但原先市場預期的日圓反彈並未出現，匯銀主管表示，近半年來的換匯好時機還在，如果打算去日本購物的民眾，可好好把握漂亮的換匯區間。

日央行升息1碼至1% 日圓仍疲軟

日本銀行（央行）昨天一如預期將基準利率調升一碼（○點二五個百分點）至百分之一，達到一九九五年以來最高，並計畫停止縮減購債規模。日銀副總裁內田真一在會後記者會並未透露下次升息的時點，日圓匯率則在平盤附近波動，為一美元兌元一六○點三三日圓。

房屋稅基重評「2凍3升」 新屋稅負增

房屋稅基每三年評定一次，今年輪到重新評定的五個縣市截至昨天都已完成，台北市、苗栗縣房屋標準單價確定凍漲，新北市已公告調升，尚未公告的台中市、高雄市預期也都將調升，五縣市呈現「二凍三升」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。