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放款六大核心戰略產業／玉山銀連三年奪獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行連續三年榮獲「中小企業放款方案」績優銀行、連續兩年獲選「六大核心戰略產業放款」績優銀行，由金管會主委彭金隆（左）頒發獎座予玉山銀行總經理林隆政。玉山銀行／提供
玉山銀行連續三年榮獲「中小企業放款方案」績優銀行、連續兩年獲選「六大核心戰略產業放款」績優銀行，由金管會主委彭金隆（左）頒發獎座予玉山銀行總經理林隆政。玉山銀行／提供

金管會昨（16）日舉辦「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」表揚典禮，玉山銀行連續三年榮獲「中小企業放款方案」績優銀行、連續兩年獲選「六大核心戰略產業放款」績優銀行。此項殊榮肯定玉山長期配合政府政策，並以具體行動支持台灣近160萬家中小企業發展的成果。

面對全球永續浪潮與供應鏈轉移趨勢，台灣中小企業正處於轉型升級的關鍵時刻，為持續推動中小企業轉型，玉山從總行到前線打造完整的專責組織，透過多年的企業一對一諮詢，累積豐富的實務經驗，並轉化為跨產業轉型的最佳實務知識，2025年打造整合政府、金融、顧問與非營利組織的跨域協作平台「企業永續辦公室」，從資源串連進一步深化知識賦能。

玉山持續結合政府政策性貸款與玉山專屬金融服務，提供包含融資、顧問諮詢與海外布局全方位配套，協助企業強化技術研發能量、擴展產品線與多元市場布局、提升產業競爭力與韌性，成為中小企業轉型最佳夥伴。

玉山銀行長期深耕中小企業市場，自2005年起連續21年榮獲「信保金質獎—績優總行」最高榮譽，連續七年蟬聯「信保金質獎—金融機構組」第一名，並獲頒「批保卓越獎」。此外，積極拓展跨境服務，目前已於海外11個國家地區設有35處營運據點，同時積極籌備印度孟買分行、加拿大多倫多分行、大阪出張所以及達拉斯辦事處升格為分行，持續強化海外佈局，滿足企業海外營運需求，成為企業拓展國際市場的重要夥伴。

玉山銀行總經理林隆政表示，獲獎既是肯定，也是責任。未來將秉持「與顧客共榮共好」的精神，持續發揮整合能量，攜手政府與產業夥伴，成為中小企業最堅實的後盾，助力台灣產業在國際競爭中穩健升級、永續發展。

玉山銀 玉山 中小企業

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