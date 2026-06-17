放款六大核心戰略產業／兆豐銀響應政策 奪四大殊榮

兆豐銀行展現政策金融領航實力，在昨（16）日舉辦的「本國銀行總經理第61次業務聯繫會議及表揚典禮」中，榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款方案績優銀行」、「辦理六大核心戰略產業放款方案績優銀行」、「國防及戰略產業特別獎」及「民生及戰備產業特別獎」四項殊榮，由總經理黃永貞出席受獎，展現兆豐銀行在支持國家政策、協助產業發展及扶植中小企業發展上的關鍵角色與卓越表現。

兆豐銀行積極響應政府政策，近年除推動中小企業永續發展及普惠金融，更支持核心戰略產業，憑藉在放款餘額及戶數的卓越貢獻與成長，連續四年榮獲金管會評選為「辦理中小企業放款方案績優銀行」及「辦理六大核心戰略產業放款方案績優銀行」。

兆豐銀行配合推動「中小微企業多元發展專案貸款」等政策性放款，積極為中小企業注入營運資金，藉以提升受惠企業競爭力，同時運用經濟部中企署中小微企業碳健檢服務，協助企業掌握碳排放數據，作為未來減碳與永續轉型起點。

本次更獲金管會邀請進行「媒合申貸中小微企業參與碳健檢服務實務經驗分享」，展現兆豐銀行在協助企業邁向淨零轉型上的行動力與影響力。

此外，兆豐銀行也積極投入地方青年創業扶植，憑藉著與高雄市政府「雄挺利」、屏東縣政府「屏實利」及新竹市政府「竹挺利」等青年創業貸款利息補貼計畫的緊密合作，已成功協助逾300家青年企業取得營運資金，並有效減輕其利息負擔，不僅展現兆豐銀行對於地方創生的堅定支持，更在高雄、屏東及新竹的青年創業貸款市場中，穩居領導地位，展現出深耕中小企業金融服務之碩果。

兆豐銀行更配合國家重點政策及產業轉型升級，積極放款支持「六大核心戰略產業」，並在本次金管會評選中一舉斬獲三項「辦理六大核心戰略產業放款方案」獎項，彰顯兆豐銀行推動台灣經濟結構轉型與產業升級的關鍵角色。