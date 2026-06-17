放款六大核心戰略產業／中信銀融資企業 兩個第一名

中信銀行力挺新南向政策，扶植中小企業與產業升級，昨（16）日榮獲金管會頒發中小企業放款方案優等銀行第一名、新南向政策目標國家授信方案績效優等第一名，及六大核心戰略產業放款甲等銀行，由金管會主任委員彭金隆頒獎予中信銀總經理楊銘祥；另獲頒電子商務產業融資特別獎，由金管會銀行局局長童政彰頒獎予楊銘祥總經理。本次囊括四項大獎充分展現中信銀於數位金融創新、產業融資及海外布局等面向經營成果。

中信銀行針對微型企業打造「中小企業數位申貸平台」，以線上快速申貸、視訊訪廠及對保服務方式，降低融資時間與人力成本，使其能快速取得金融服務；對中小型企業則客製化融資方案、跨境金融、「智匯GO」外匯智能管理App及專屬網銀等全方位服務，運用「行動e-Cash」即時數位帳戶管理協助企業提升營運效率。部分中小企業需求複雜或產業特殊，融資不易，中信銀行則量身打造金融方案，2025年中小企業放款月平均餘額年增新台幣661億元，成長率達18%，獲中小企業放款方案優等銀行第一名。

海外布局方面，中信銀行持續深化東協、南亞及紐澳市場跨境金融服務能量，越南除既有胡志明市分行與河內辦事處外，2025年再增設海防與平陽辦事處，強化南北越服務量能，今年3月印度古吉拉特邦金融特區分行開業，擴大南亞布局版圖；澳洲雪梨分行獲金管會核准，正積極進行當地申設程序，新加坡分行亦成功轉型為區域型大型跨國企業總部，成為跨境協調重要樞紐，中信銀行東南亞各據點逐步串聯，足以跨國協助台商調度資金、布局產線與稅務規劃。2025年新南向授信業務餘額月平均增加新台幣425億元，授信餘額成長27%，展現中信銀跨境經營實力。

隨著數位科技快速發展與消費行為轉變，中信銀行2025年電子商務產業放款月平均餘額成長47%，占全體銀行增加數之23%，獲頒電子商務產業融資特別獎。

配合國內產業升級與淨零轉型趨勢，中信銀行支持人工智慧、健康產業及綠能發展等國家重點戰略領域資金需求，2025年1月至2026年3月對六大核心戰略放款月平均餘額較前一年度增加約新台幣373億元，展現中信銀行力挺國家重點產業發展與推動永續金融的決心。

中信銀行持續深化海內外布局與跨境整合能力，積極參與國際融資合作機制，亦全力響應「五大信賴產業推動方案」，創造金融與產業共榮之長期價值。