放款六大核心戰略產業／一銀挺重點產業 橫掃三大獎

第一銀行深耕國家重點產業再獲肯定。金管會昨（16）日舉行頒獎，第一銀行獲得「六大核心戰略產業放款優等銀行」，更同步拿下「資安卓越產業特別獎」及「臺灣精準健康產業特別獎」，橫掃三項大獎，展現金融資源引導產業升級成果。

金管會昨日舉行頒獎典禮，由主委彭金隆頒獎，第一銀行總經理周朝崇及副總經理張仕霖代表受獎。連續三度獲獎，也凸顯第一銀行長期支持國家重點產業發展的成效。

六大核心戰略產業涵蓋資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源，與民生及戰備等領域，是推動產業升級與提升國家競爭力的重要支柱。

第一銀行表示，近年持續聚焦關鍵產業與供應鏈發展，透過授信及多元金融服務，引導資金投入具發展潛力的產業，協助企業加速轉型升級與創新布局。

為強化對重點產業的資金支援，第一銀行推出「六大核心戰略產業優惠貸款專案」，結合中小企業信用保證基金及國家融資保證機制，降低企業取得資金門檻。

除提供融資協助外，第一銀行也依據產業特性及企業發展階段，提供客製化金融服務，透過資金、保證及顧問服務整合，協助企業提升競爭力並掌握成長契機。

因應政策由六大核心戰略產業銜接至「五大信賴產業」，第一銀行也推出「五大信賴產業優惠貸款專案」。涵蓋半導體、人工智慧、軍工、安控（含資安）及次世代通訊等關鍵領域，協助企業完善產業鏈布局。尤其AI浪潮帶動企業技術研發、設備投資及產能擴充需求，相關資金需求升溫，第一銀行積極提供資金與金融服務支持，強化產業升級動能。

第一銀行指出，未來將持續結合金融專業與數智創新，深化對五大信賴產業的支持。透過金融影響力串聯政府與企業資源，共同推動產業轉型升級，朝「永續金融、第一品牌」目標邁進。