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理監事會議6月18日登場 市場：央行升息機率不高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行明（18）日將召開第2季理監事會議，在歐洲與日本央行近期相繼升息之際，市場關注台灣央行是否調整利率政策。

多數市場人士認為，在年底地方選舉將至，及國內經濟成長仍呈現「K」型發展下，央行本次跟進升息的機率並不高。

然而，近期通膨升溫、夏季電價上路及中東地緣政治風險等三大變數，仍可能影響央行對貨幣政策的評估。

據主計總處最新公布的5月消費者物價指數（CPI）年增率達2.20%，不僅高於4月的1.97%，更重新站上央行高度關注的2%通膨警戒線，創下近14個月新高。雖然目前物價漲勢尚未失控，但CPI重返2%以上，顯示通膨黏著度仍高。

第二項變數是夏季電價正式上路。市場認為，夏季電價可能進一步推升服務業及家庭支出成本，形成新一波物價上漲壓力，成為央行評估通膨走勢的重要觀察指標。

第三項變數則來自國際油價與中東局勢。雖美伊已簽署初步協議，帶動國際油價重挫至3月以來低點。不過，市場對協議前景仍抱持高度保留態度。

金融圈人士分析，雖然市場普遍預期央行本次將維持政策利率不變，但在通膨重新升溫、能源成本上升及國際油價波動風險仍存的情況下，央行勢必對未來物價走勢保持高度警戒。

另外，根據中央銀行最新統計顯示，截至今年4月底，證券金融公司資產淨額攀升至307.84億元，續創歷史新高，較去年同期大幅成長38%，顯示台股市值持續擴張、融資需求增溫及資本市場交易熱絡。

央行 中央銀行 通膨

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