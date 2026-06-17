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亞資中心2.0 兩業務全台落地 高雄專區試辦延長一年

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
亞資中心高雄專區邁入2.0，金管會拍定，專區試辦期限延長一年到2027年6月底。聯合報系資料照
亞資中心高雄專區邁入2.0，金管會拍定，專區試辦期限延長一年到2027年6月底。聯合報系資料照

亞資中心高雄專區邁入2.0，金管會拍定，專區試辦期限延長一年到2027年6月底，並啟動「出專區」與「擴專區」兩路並進，規劃家族辦公室、特定壽險保單兩大業務，將在第3季全台落地；同時新增跨境服務、99人限制鬆綁及預繳保費帳戶等三大試辦項目。

金管會主委彭金隆表示，高雄專區是亞資中心16項計畫的重要一環，從去年7月上路以來已累積成果。目前已經有57家金融業進駐高雄專區。高雄專區原定6月底屆滿，因部分銀行取得高資產財管執照時間較晚，金管會評估後，決定將試辦期限延長一年到2027年6月30日。

不過，延長試辦並非原地踏步。金管會規劃兩項業務全台落地，包括銀行的家辦顧問業務，及不受最低死亡保障限制的壽險保單（指偏儲蓄保單）。銀行局長童政彰說，4月底銀行承作家辦已達161戶，受託資產規模達712億元，顯示已具規模，相關內控、第三方機構合作，及客戶權益保障機制也已逐步成熟，預計第3季全台落地。

保險局長王麗惠也說，目前高雄專區有六家壽險業者，銷售「不受最低死亡保障限制」的壽險保單，累計銷售219件，總保費收入約36億元，也已具規模。未來可望擴大到十家已取得高資產財管執照的壽險業者，全台都可銷售，有助滿足高資產客戶資產配置與傳承規劃需求。

除業務落地外，金管會也規劃新增三項試辦項目。一是擴大跨境金融服務範圍。童政彰說，未來國銀海外分行，可服務資金原本就已在境外的國內高資產客戶，協助家族企業進行海外資產配置與跨境資金調度，並透過配套措施避免資金外流疑慮。

二是，放寬未具證的私募、境外基金99人投資人限制，以提升商品競爭力與市場規模。三是，建立保險業「預繳保費」制度。王麗惠說，對保戶來說，可享帳戶內保費折扣、也可避免因忘記繳費、或跨境匯款延誤導致保單失效；對業者來說，可提升保單持續率與客戶黏著度。

彭金隆 高雄 保單

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