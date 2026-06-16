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金融業賺錢後怎麼回饋社會？金管會彭金隆：7月公布指引

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者林伯東／攝影
金管會主委彭金隆。記者林伯東／攝影

金管會主委彭金隆16日表示，金融大回饋指引預計7月公布，希望引導金融業在追求獲利成長之餘，也能兼顧社會責任與社會投資，讓金融產業發展成果與全民共享。

彭金隆出席端午茶會時說，過去兩年金管會推動亞資中心、虛擬資產專法、保險制度接軌、融資公司納管及壽險匯率改革等多項政策，金融三業也交出不錯成績單。

無論是銀行、保險、證券或投信投顧產業，近年發展與績效都有明顯提升。

他指出，金融產業成長後，下一步要思考的是如何讓成果回饋社會。

因此金管會將攜手金融業推動「金融大回饋指引」，希望金融業在創造獲利的同時，也能強化社會責任與社會投資。

彭金隆表示，這也是金管會近年推動「信任金融」的重要一環。金融監理不只是促進產業發展，也要建立金融業與社會之間的正向循環，提升社會對金融體系的信任。

過去兩年，金管會對市場做迅速回應、該做的就立刻做，制度該調整就調整「我們跟時間賽跑，因為今天所有政策，除了要解決眼前問題、更要解決未來問題」。

除了金融大回饋機制外，金管會後續也將推動全齡金融政策，希望金融業在高齡化、數位化及社會轉型過程中，扮演更積極角色，協助不同族群取得適切金融服務。

彭金隆 金管會 金融業

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