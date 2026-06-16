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亞資近兩年吸金10.62兆 金管會下一步出大招

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

金管會統計，亞資中心推動近兩年來，整體金融業資產管理規模增加10.62兆元，已達原訂兩年增加4兆元目標的2.66倍；下一步將推動亞資中心專法，預計7月公布方向。

銀行局局長童政彰表示，亞資中心政策已從「市場有感」邁入「制度有變」階段。未來將透過專法建立長期發展基礎，內容涵蓋資產管理產業定位、金融發展、及稅負制度三大面向。

目前已透過金融研訓院成立專案小組，研議專法架構。其中最重要的是賦予資產管理產業明確法律定位。

其次，專法也將評估留住財富、培育人才、攬才等金融發展面向；至於租稅誘因，金管會將盤點現行制度後，與相關部會進一步協商。

金管會也同步公布亞資中心推動成果。統計自2024年9月至2026年4月底，金融業整體資產管理規模增加10.62兆元，提前達標。

其中21家銀行高資產財管業務成長最為顯著，4月底客戶數攀升到2.4萬人、管理規模也攀升到2.55兆元，各年增153%、118%。

高雄專區中，4月底銀行授信融資累計動撥2,720件、貸款餘額近494億元。投信投顧業已上架12檔境外基金商品，投資人持有金額達33億元。

管理資產規模突破兆元的投信公司由3家增至8家，已有8家外資投信來台設立區域中心；主動式ETF截至5月底達30檔、規模逾8,700億元。TISA制度上路後，開戶數達16.4萬戶、資產規模173億元。

金管會表示，未來除推動亞資專法外，也將建立境外資產管理平台（OAMU）、擴大跨境金融服務及強化TISA制度誘因，並持續檢討高雄專區試辦成果，成熟業務將逐步推廣至全台。

金融業 金管會 法律

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