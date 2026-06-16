金管會引保險資金挺AI新十大建設 算力中心入列

金管會促保險資金挺AI，16日宣布將「AI新十大建設推動方案」納入保險業可投資的策略性產業範圍，涵蓋矽光子、AI機器人及算力建設等項目；同時放寬保險業投資公共建設型私募股權基金（PE）上限，由20%提高至25%，即日起生效。

金管會2月已將社福、永續企業、基建、五大信賴產業等，納入「策略性產業」；這次再擴大範圍，新增「AI新十大建設推動方案」，一樣可採直接投資或間接投資。

保險局長王麗惠表示，AI新十大建設涵蓋智慧應用、關鍵技術及數位基磐三大面向，包括矽光子技術、AI機器人及算力建設等領域。

如果是直接投資策略性產業，風險係數由37.5%降到30%。若透過創投、私募股權基金間接投資，適用風險係數為17.25%。

官員解釋，因AI新十大建設偏新創產業，都是非公開發行公司，過去風險係數較高，調降後，有助降低資本成本，提高業者投資意願。

另一項鬆綁則是提高保險業投資公共建設型PE基金上限。

金管會表示，將保險業投資取得國發會資格函的國內私募股權基金上限，由被投資對象已發行股份總數或實收出資額20%，提高至25%，以增加資金配置彈性。

金管會表示，希望透過法規調整，引導保險業發揮長期資金優勢，投入AI新十大建設、公共建設及策略性產業。

據統計，截至今年第1季底，保險業投入公共建設及社會福利事業金額已達6,385億元，年增96億元。