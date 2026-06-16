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各國央行利率政策接力賽 林啟超估美元維持強勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

日本銀行16日如市場預期升息一碼，台灣中央銀行和美國聯準會則接力在本周開會決議貨幣政策，國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，由於今年台灣通貨膨脹率超過2%的機率不高，目前看來升息機率不大，而聯準會則可能在美國期中選舉前暫時維持利率不變，因此美元將續強，非美貨幣如日圓維持偏弱格局，新台幣升破31元可能性不高。

目前各主樣國家貨幣政策分歧延續，林啟超指出，台灣央行今年調升利率的機率偏低，主因是今年台灣1至5月消費者物價指數（CPI）年增率約1.52%，若以央行需全年達到2%通膨目標才會啟動升息來看，後續7個月平均需達約2.27%的通膨水準，達成難度較高，在油價未顯著上行的情境下，整體通膨壓力相對溫和，因此央行升息機率仍偏低。

房市方面，林啟超分析，在第七波選擇性信用管制後，房市出現量縮調整，相關指標如不動產放款及72之2管制成效顯現，資金並未過度集中於房地產市場，不動產交易量較管制前高點明顯下滑，買賣移轉棟數約由3萬棟降至約2萬棟，降幅超過三成，但房價整體變動幅度仍相對有限，較2024年第4季水準僅小幅下修、跌幅低於2%，管制鬆綁的空間相對有限。

其他央行方面，林啟超表示，歐洲央行下半年仍可能存在升息空間，日本銀行除了6月升息一碼，亦可能於年底進一步調升利率，南韓則預期下半年仍有約二碼的升息空間，而聯準會在今年9、10月以前調整利率的機率不高。

從利率政策觀察主要貨幣走勢，林啟超指出，美元指數預估在第3季仍然偏強，約落在97至100之間，關鍵在於聯準會降息速度與幅度，以及聯準會內部對通膨指標的看法，新任主席華許能否獲得其他成員的支持仍待觀察。

相對地，非美貨幣則不如美元強勢，林啟超說，由於日銀此次升息一碼符合市場預期，日圓匯率已提前反映升息情境，加上近年日本壽險公司持續拋售日債部位，但日本持續發債，且美國與日本利差仍大，若聯準會不降息，日圓兌美元將維持接近160偏弱震盪；至於新台幣匯率區間大致穩定，年底前升破31元的機率偏低，除非美國降息時點或幅度明顯提前。

利率 美國聯準會 日本銀行

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