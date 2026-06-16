金管會：中小企業今年新增放款目標5000億元

金管會今天召開「本國銀行總經理第61次業務聯繫會議及表揚典禮」，表揚辦理特定放款方案績優的本國銀行。金管會表示，今年中小企業放款餘額成長的目標值由前期的新台幣4600億元增至5000億元，盼協助更多小型及新創中小企業取得資金。

金管會今天召開本國銀行總經理第61次業務聯繫會議及表揚典禮，就近期金融重要政策及關注議題與本國銀行總經理進行溝通，同時表揚辦理特定放款方案績優的本國銀行，並請辦理媒合申貸企業參與「碳健檢服務」較具成效的銀行分享經驗。

金管會表示，此次會議由主委彭金隆致詞，並與銀行局長童政彰共同頒發辦理中小企業放款、新南向政策目標國家授信、六大核心戰略產業放款優等、甲等及特別獎給獲獎的本國銀行。

金管會也邀請經濟部中小及新創企業署在此次會議說明推動中小微企業「財務碳健檢」，及經該署評比媒合中小微企業參與「碳健檢服務」的績優金融機構，包括彰化商業銀行及兆豐國際商業銀行，並分享給其他同業參考。

金管會持續推動「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」第21期，今年中小企業放款餘額成長的預期目標值由去年的4600億元增加到5000億元。金管會指出，請銀行在兼顧風險控管下，持續加強對中小企業辦理放款，並協助更多小型及新創中小企業取得資金。

此外，金管會今年初已訂定「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」，並訂定第1期放款增加目標值為1200億元。

此外，為提升各銀行線上信用貸款作業風險控管效能妥適性，金管會在會中分析詐騙集團誘導民眾透過線上辦理信用貸款後移轉資金態樣，請銀行總經理應督導檢視及積極強化相關作業內部控管機制與客戶保障措施。

中信銀行挺新南向政策，並扶植中小企業與產業升級，今天獲得金管會頒發中小企業放款方案優等銀行第1名、新南向政策目標國家授信方案績效優等第1名，以及六大核心戰略產業放款甲等銀行。2025年中小企業放款月平均餘額年增新台幣661億元，成長率達18%。

台北富邦銀行積極經營中小企業客群，透過多元融資機制、信用保證資源運用與流程優化，滿足企業營運、投資、轉型及海外拓展過程中的資金需求。2025年北富銀中小企業放款餘額達4438億元，年成長率14%，連續3年維持雙位數成長，榮獲辦理中小企業放款方案績優銀行。