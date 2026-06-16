快訊

退休公務員年改審定金額疑問多…銓敘部說分明 2大類實發算給你看

短線多頭激情過後 台指期夜盤陷入震盪

新北優免入學近九成七報到率…他「放棄建中」選在地高中 理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會：保險業投資策略性產業 納入AI新十大建設

中央社／ 台北16日電

金管會今天表示，為鼓勵保險業投資國內公共建設與實體產業，保險業投資策略性產業，將納入AI新十大建設，包括矽光子技術、AI機器人與算力建設等；此外，金管會也把保險業投資國內私募股權基金的投資限額，從被投資對象的20%提高到25%，即日上路。

金管會保險局長王麗惠在例行記者會上表示，此次主要有2大措施，一是把保險業投資策略性產業新增納入「AI新十大建設推動方案」，二是調整保險業投資國內私募股權基金的投資限額規定。

王麗惠表示，行政院今年1月28日已核定「AI新十大建設推動方案」，為鼓勵保險業投入AI新十大建設的相關產業，協助政府加速AI發展，因為修正解釋令規定，明定保險業可投資或放款給「AI新十大建設推動方案」的策略性產業，擴大保險業資金運用範圍。

至於可投資的AI新十大建設，王麗惠指出，參考國發會發布方案，主要包含智慧應用、關鍵技術與數位基磐3大類型，其中包含矽光子技術、AI機器人、算力建設等。

如果是直接投資策略性產業，適用風險係數一樣為30%，若透過創投、私募股權基金間接投資，適用風險係數為17.25%。

此外，配合國內私募股權基金市場發展，專案運用辦法第2條第2款已明定保險業得投資符合主管機關所定條件且投資範圍為配合政府政策項目的私募股權基金（PE），並應符合相關規範。

王麗惠指出，此次為鼓勵保險業投資公共建設型PE的措施，因此修正解釋令規定，將保險業投資依「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」取得資格函的國內私募股權基金所適用的投資限額，由被投資對象的20%調整至25%，提升保險業資金運用效率及資金配置彈性。

金管會配合國發會「兆元投資國家發展方案」設置平台，引導資金投入公共建設及策略性產業，促進保險資金與民間資本投入基礎建設、再生能源及五大信賴產業，截至今年第1季底，整體保險業資金專案運用公共及社會福利事業投資金額約6385億元，較去年同期增加96億元。

金管會 AI 基金

延伸閱讀

壽險業資金投資AI新十大建設保險局鬆綁 上限從20%提高至25%

股市熱潮吸引民眾加入TISA…5月底開戶數破16萬 總規模逾170億元

金管會：高雄專區2類業務 第3季落地全台

國發基金百億平台投資突破200億 布局AI無人機與航太

相關新聞

金管會：中小企業今年新增放款目標5000億元

金管會今天召開「本國銀行總經理第61次業務聯繫會議及表揚典禮」，表揚辦理特定放款方案績優的本國銀行。金管會表示，今年中小...

各國央行利率政策接力賽 林啟超估美元維持強勢

日本銀行16日如市場預期升息一碼，台灣中央銀行和美國聯準會則接力在本周開會決議貨幣政策，國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，由於今年台灣通貨膨脹率超過2%的機率不高，目前看來升息機率不大，而聯準會則可能在美國期中選舉前暫時維持利率不變，因此美元將續強，非美貨幣如日圓維持偏弱格局，新台幣升破31元可能性不高。

財部：ATM臉部遮蔽示警 公股銀行拚年底導入30%

公股金融事業例會今天登場，據轉述，財政部會中提示3大重點，除勉勵維持獲利佳績，踴躍參與對美融保機制，也提醒杜絕性騷擾及職...

2026下半年經濟與市場怎麼走？ 國泰資產管理／國泰世華銀行全解析

國泰世華銀行秉持國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的核心精神、深厚的投研實力與國際視野，持續為客戶精準掌握市場動態，16日舉辦「2026下半年全球經濟及市場展望」發表會，國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2026年下半年全球市場關注三大核心議題：中東戰事、貨幣政策與AI重塑供應鏈。中東戰事推升通膨疑慮，也使主要央行貨幣政策較年初更偏鷹派，所幸本周美伊簽訂和平協議，地緣政治風險暫時降溫；另一方面，AI投資浪潮持續擴大，加速全球供應鏈版圖重塑，台灣將是其中的重要受惠者。

國泰世華銀林啟超：AI投資浪潮持續擴大 台灣受惠 股市上看五萬點

國泰世華銀行今（16）日舉辦「2026下半年全球經濟及市場展望」發表會，國泰世華銀首席經濟學家林啟超指出，今年下半年全球市場關注三大核心議題：中東戰事、貨幣政策與AI重塑供應鏈。中東戰事推升通膨疑慮，也使主要央行貨幣政策較年初更偏鷹派，所幸本周美伊簽訂和平協議，地緣政治風險暫時降溫；另一方面，AI投資浪潮持續擴大，加速全球供應鏈版圖重塑，台灣將是其中的重要受惠者。

固定收益有投資契機嗎？國泰世華銀行邀PIMCO投資長Marc Seidner解析

為提供客戶具前瞻性的國際投資觀點，國泰世華銀行延續集團深耕資產管理及強化國際合作策略，近期邀請PIMCO（品浩）非傳統策略投資長暨董事總經理Marc Seidner，分享對2026年宏觀經濟與固定收益市場的最新觀察。Marc Seidner指出，正如PIMCO於《預期那些不可預期的事情》（Expect the Unexpected）一文中所提及，全球投資環境已進入「不確定性成為常態」的新周期。地緣政治衝突、停滯性通膨與金融市場結構變化交錯，使投資環境呈現更高波動與分歧，在此背景下，投資策略更需重視資產配置與風險管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。