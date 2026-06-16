金管會：保險業投資策略性產業 納入AI新十大建設

金管會今天表示，為鼓勵保險業投資國內公共建設與實體產業，保險業投資策略性產業，將納入AI新十大建設，包括矽光子技術、AI機器人與算力建設等；此外，金管會也把保險業投資國內私募股權基金的投資限額，從被投資對象的20%提高到25%，即日上路。

金管會保險局長王麗惠在例行記者會上表示，此次主要有2大措施，一是把保險業投資策略性產業新增納入「AI新十大建設推動方案」，二是調整保險業投資國內私募股權基金的投資限額規定。

王麗惠表示，行政院今年1月28日已核定「AI新十大建設推動方案」，為鼓勵保險業投入AI新十大建設的相關產業，協助政府加速AI發展，因為修正解釋令規定，明定保險業可投資或放款給「AI新十大建設推動方案」的策略性產業，擴大保險業資金運用範圍。

至於可投資的AI新十大建設，王麗惠指出，參考國發會發布方案，主要包含智慧應用、關鍵技術與數位基磐3大類型，其中包含矽光子技術、AI機器人、算力建設等。

如果是直接投資策略性產業，適用風險係數一樣為30%，若透過創投、私募股權基金間接投資，適用風險係數為17.25%。

此外，配合國內私募股權基金市場發展，專案運用辦法第2條第2款已明定保險業得投資符合主管機關所定條件且投資範圍為配合政府政策項目的私募股權基金（PE），並應符合相關規範。

王麗惠指出，此次為鼓勵保險業投資公共建設型PE的措施，因此修正解釋令規定，將保險業投資依「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」取得資格函的國內私募股權基金所適用的投資限額，由被投資對象的20%調整至25%，提升保險業資金運用效率及資金配置彈性。

金管會配合國發會「兆元投資國家發展方案」設置平台，引導資金投入公共建設及策略性產業，促進保險資金與民間資本投入基礎建設、再生能源及五大信賴產業，截至今年第1季底，整體保險業資金專案運用公共及社會福利事業投資金額約6385億元，較去年同期增加96億元。