金管會推亞資中心提專法 擬涵蓋3面向

金管會推動亞洲資產管理中心，盼壯大台灣資產管理量能，預計今年7月宣布相關專法方向。金管會說明，專法將涵蓋資產管理業、金融發展、稅負等3個面向，現已組成小組研議草案框架。

金管會銀行局局長童政彰今天於例行記者會說明，亞資中心政策已達成「市場有感」目標，接下來進入「有變」階段，法制作業是最重要的，因此，金管會將盤點近2年推動政策過程中，有哪些必須予以入法的。

童政彰表示，已透過金融研訓院組成小組，先就草案提出框架，主要會聚焦資產管理業，由於過去針對資產管理業並沒有明確的業態，將透過立法給予其地位。

他解釋，過去法規提到「資產管理」，指的是處理金融機構不良債權的資產管理公司（AMC），這與國外「資產管理產業」的概念不同，後者涉及保管民眾的現金、股票、有價證券、虛擬資產等資產，因此，將透過立法明確定義其營業項目，以及須受高度規範的原因。

童政彰說明，另一個面向是對於金融發展面向，包括留住財富及人才、培養人才等，例如目前國發會針對延攬外國專業人才訂有生活、工作、醫療等措施，針對金融業部分是否需要特別考量，都會在專法中探討。

童政彰說明，最後是外界最關注的稅負面向，這不僅是政府維持運作的工具，也是激勵產業發展的措施，當然這涉及與公、私部門利害關係人溝通，小組將盤點過去有哪些稅負機制、有哪些誘因，並與相關部門溝通。

媒體關注亞資中心台南專區（赤崁金融特區）設立進度，童政彰說明，已與台南市政府進行意見交流，包括分享高雄專區的成功經驗，建議市府可站在招商的角度檢視，例如盤點可提供給金融業的配套措施與誘因，包括租金、人才薪資補貼等，以及是否有產業聚落、特定客戶等環境可另外成立專區。