金管會：高雄專區2類業務 第3季落地全台

金管會今天宣布，高雄專區預計試辦期間延後1年至2027年6月30日止，專區業務分成「落地全台」與「新增業務」2類型，其中，家族辦公室顧問業務以及保險業不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金的最低比率規範保單，預計第3季可落地全台。

此外，專區新增業務則包含跨境金融服務可服務本國高資產客戶、保險業預繳保費商品，以及放寬未具證基金的私募人數上限99人限制。

金管會今天召開記者會說明高雄專區規劃。金管會銀行局長童政彰說明，去年4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」以來，已核准57家金融機構進駐專區試辦業務，考量試辦期限將在6月30日屆滿，部分金融機構實務承作經驗與業務量仍待累積，因此規劃試辦業務延長1年到2027年6月30日止。

童政彰指出，截至4月底，家族辦公室業務累計客戶數達161家、受託管理資產規模達新台幣712億元，已達一定規模，加上家族辦公室工作坊也針對銀行從事家辦需建立哪些內控、客戶保障機制等訂定規範，初步考量進展較快的大型銀行已建立相關團隊，有能力擴展到全台分行據點，預計今年第3季可通令落地全台。

目前6家壽險在高雄專區辦理保險業不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金的最低比率規範的保單，已累計有效契約219件，總保費收入達36億元。

金管會保險局長王麗惠解釋，過去為確保壽險保單維持一定的保障成分，壽險商品死亡給付對保單價值準備金在不同年齡層需維持一定比例，在高雄專區可以適用此項規定，考量試辦上沒什麼客訴、風控得宜，規劃可以出專區落地全台。

至於新增業務方向，金管會表示，初步評估將涵蓋擴大銀行跨境服務對象到境內高資產客戶、放寬未具證券投資信託基金性質境外基金或引介投資私募股權基金時99人投資人數限制，以及開放保險商品設置預繳保費專屬帳戶等。

童政彰解釋，銀行業涉及跨境金融部分，也會擴增到服務本國高資產客戶，概念上國人如果在新加坡外商銀行已有往來，其實可以讓在新加坡也有設立分行的國銀服務，這項措施希望解決民眾原本的跨境資產需求，且相關資金原本就位在境外，不會有資金外流疑慮。

外界關切放寬未具證券投資信託基金性質境外基金或引介投資私募股權基金時99人投資人數限制，金管會證期局局長高晶萍表示，公會有提出相關建議，待7月拍板相關決議。

金管會表示，保險業像是預繳保費、遠距投保、保單傳承、解約的彈性等項目，皆有列入下一波專區新增試辦的業務項目，但因金融業提出相關商品也可能涉及跨業別，細節還需要討論。

王麗惠進一步說明，像是新加坡、香港有相關預繳保費作法，以利高資產客戶先預繳保費，不僅不怕忘記繳費，也有利於資產傳承等，業者可以降低收費成本，也可提高保單繼續率。