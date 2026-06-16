快訊

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報

聽新聞
0:00 / 0:00

台新銀、新光銀雙獲金管會表揚 力挺中小企業與新南向成果受肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金管會16日舉行「本國銀行總經理業務聯繫會議」暨表揚典禮，由台新銀行總經理林淑真(左)、新光銀行副總經理黃國書(右)代表領獎。台新新光金控／提供
金管會16日舉行「本國銀行總經理業務聯繫會議」暨表揚典禮，由台新銀行總經理林淑真(左)、新光銀行副總經理黃國書(右)代表領獎。台新新光金控／提供

金管會16日舉行「本國銀行總經理業務聯繫會議」暨表揚典禮，台新新光金（2887）二家銀行子公司台新銀行及新光銀行分別獲頒獎項。台新銀行於「新南向政策目標國家授信方案」中榮獲「中小企業授信特別獎」；新光銀行則連續三年榮獲「辦理中小企業放款績優銀行」及首次獲頒「均衡區域發展特別獎」，台新新光金積極響應中小企業發展與新南向政策獲得主管機關肯定。

台新銀行積極配合政府推動新南向政策，持續以實際行動深耕中小企業，展現卓越的金融支持實力。在此次表揚典禮中，台新銀行是唯一榮獲「新南向政策目標國家授信方案」之「中小企業授信特別獎」殊榮的業者，並由該行總經理林淑真代表領獎，彰顯台新銀行在海內外布局與支持企業拓展國際市場的亮眼成果，也表彰台新銀行協助推動國家重要政策做出貢獻。台新銀行協助中小企業跨足新南向市場，統計2025年，台新銀行於新南向政策目標國家授信方案中的中小企業授信總額，每月平均值高達新臺幣424億元，在本國銀行中位居領先地位。

新光銀行連續三年榮獲「辦理中小企業放款績優銀行」殊榮，並首次獲頒「均衡區域發展特別獎」，長期深耕中小企業金融服務的成果受到肯定。新光銀行持續支持中小企業升級轉型發展，透過政策性貸款、利息補貼等多元專案，提供企業升級轉型所需資金，中小企業放款金額逐年增長，統計2025年，對中小企業放款總額，月平均餘額增加220億元，放款餘額成長11%，在放款餘額及戶數的貢獻度評分於國內銀行名列前茅。為促進花蓮災害復甦，提供災後重建優惠融資，因放款成績表現優異，榮獲均衡區域發展特別獎。

林淑真說明中小企業是臺灣經濟成長的重要基石，新南向則是企業布局全球的重要戰略市場；台新銀行及新光銀行憑藉穩健靈活的資金支援，協助臺商取得海外拓展所需資源，已是企業邁向國際市場的重要後盾；特別是隨著兩家銀行即將進行合併，合併後可望進一步整合既有資源，打造更優質的服務平台，積極扮演最值得中小企業信賴的智慧好夥伴。

中小企業 金管會 新南向政策

延伸閱讀

北富銀2025年中小企業放款餘額4438億元、新南向授信連五年成長獲肯定

銀行總經理聯繫會議登場 金管會推財務碳健檢

合庫銀行六大核心戰略產業放款市占第二 獲金管會肯定

金研院赴義大利簽署MOU 深化台義金融人才與產業交流

相關新聞

財部：ATM臉部遮蔽示警 公股銀行拚年底導入30%

公股金融事業例會今天登場，據轉述，財政部會中提示3大重點，除勉勵維持獲利佳績，踴躍參與對美融保機制，也提醒杜絕性騷擾及職...

2026下半年經濟與市場怎麼走？ 國泰資產管理／國泰世華銀行全解析

國泰世華銀行秉持國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的核心精神、深厚的投研實力與國際視野，持續為客戶精準掌握市場動態，16日舉辦「2026下半年全球經濟及市場展望」發表會，國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2026年下半年全球市場關注三大核心議題：中東戰事、貨幣政策與AI重塑供應鏈。中東戰事推升通膨疑慮，也使主要央行貨幣政策較年初更偏鷹派，所幸本周美伊簽訂和平協議，地緣政治風險暫時降溫；另一方面，AI投資浪潮持續擴大，加速全球供應鏈版圖重塑，台灣將是其中的重要受惠者。

國泰世華銀林啟超：AI投資浪潮持續擴大 台灣受惠 股市上看五萬點

國泰世華銀行今（16）日舉辦「2026下半年全球經濟及市場展望」發表會，國泰世華銀首席經濟學家林啟超指出，今年下半年全球市場關注三大核心議題：中東戰事、貨幣政策與AI重塑供應鏈。中東戰事推升通膨疑慮，也使主要央行貨幣政策較年初更偏鷹派，所幸本周美伊簽訂和平協議，地緣政治風險暫時降溫；另一方面，AI投資浪潮持續擴大，加速全球供應鏈版圖重塑，台灣將是其中的重要受惠者。

固定收益有投資契機嗎？國泰世華銀行邀PIMCO投資長Marc Seidner解析

為提供客戶具前瞻性的國際投資觀點，國泰世華銀行延續集團深耕資產管理及強化國際合作策略，近期邀請PIMCO（品浩）非傳統策略投資長暨董事總經理Marc Seidner，分享對2026年宏觀經濟與固定收益市場的最新觀察。Marc Seidner指出，正如PIMCO於《預期那些不可預期的事情》（Expect the Unexpected）一文中所提及，全球投資環境已進入「不確定性成為常態」的新周期。地緣政治衝突、停滯性通膨與金融市場結構變化交錯，使投資環境呈現更高波動與分歧，在此背景下，投資策略更需重視資產配置與風險管理。

AI 續撐台灣經濟 國泰世華銀首席經濟學家林啟超估台股將突破這數字

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超16日於「2026下半年全球經濟及市場展望」記者會指出，受惠於AI帶動資本資出持續增加，上市櫃公司稅後盈餘推估約達6.9兆元，在出口成長的帶動下，台股未來一年將成長至破5萬點。

美伊協議激勵有限 市場靜待Fed決策新台幣震盪小升

美伊達成協議，帶動風險偏好情緒回升，台股收漲，不過新台幣匯率反應有限，呈現狹幅震盪，收盤僅小升0.5分，收在31.559...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。