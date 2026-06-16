台新銀、新光銀雙獲金管會表揚 力挺中小企業與新南向成果受肯定

金管會16日舉行「本國銀行總經理業務聯繫會議」暨表揚典禮，台新新光金（2887）二家銀行子公司台新銀行及新光銀行分別獲頒獎項。台新銀行於「新南向政策目標國家授信方案」中榮獲「中小企業授信特別獎」；新光銀行則連續三年榮獲「辦理中小企業放款績優銀行」及首次獲頒「均衡區域發展特別獎」，台新新光金積極響應中小企業發展與新南向政策獲得主管機關肯定。

台新銀行積極配合政府推動新南向政策，持續以實際行動深耕中小企業，展現卓越的金融支持實力。在此次表揚典禮中，台新銀行是唯一榮獲「新南向政策目標國家授信方案」之「中小企業授信特別獎」殊榮的業者，並由該行總經理林淑真代表領獎，彰顯台新銀行在海內外布局與支持企業拓展國際市場的亮眼成果，也表彰台新銀行協助推動國家重要政策做出貢獻。台新銀行協助中小企業跨足新南向市場，統計2025年，台新銀行於新南向政策目標國家授信方案中的中小企業授信總額，每月平均值高達新臺幣424億元，在本國銀行中位居領先地位。

新光銀行連續三年榮獲「辦理中小企業放款績優銀行」殊榮，並首次獲頒「均衡區域發展特別獎」，長期深耕中小企業金融服務的成果受到肯定。新光銀行持續支持中小企業升級轉型發展，透過政策性貸款、利息補貼等多元專案，提供企業升級轉型所需資金，中小企業放款金額逐年增長，統計2025年，對中小企業放款總額，月平均餘額增加220億元，放款餘額成長11%，在放款餘額及戶數的貢獻度評分於國內銀行名列前茅。為促進花蓮災害復甦，提供災後重建優惠融資，因放款成績表現優異，榮獲均衡區域發展特別獎。

林淑真說明中小企業是臺灣經濟成長的重要基石，新南向則是企業布局全球的重要戰略市場；台新銀行及新光銀行憑藉穩健靈活的資金支援，協助臺商取得海外拓展所需資源，已是企業邁向國際市場的重要後盾；特別是隨著兩家銀行即將進行合併，合併後可望進一步整合既有資源，打造更優質的服務平台，積極扮演最值得中小企業信賴的智慧好夥伴。