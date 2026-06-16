北富銀2025年中小企業放款餘額4438億元 新南向授信連五年成長獲肯定

台北富邦銀行長期深耕企業金融服務，16日獲金管會頒發「辦理中小企業放款方案」績優銀行、「均衡區域發展特別獎－中部地區」及「辦理新南向政策目標國家授信方案」績優銀行三項殊榮，肯定北富銀在支持企業發展及促進區域金融上之正向作為。

中小企業是台灣產業運作與經濟發展的重要基礎，北富銀積極經營中小企業客群，透過多元融資機制、信用保證資源運用與流程優化，滿足企業營運、投資、轉型及海外拓展過程中的資金需求。2025年北富銀中小企業放款餘額達新臺幣4,438億元，年成長率14%，連續三年維持雙位數成長，表現優於市場平均，憑藉亮眼績效，一舉榮獲「辦理中小企業放款方案」績優銀行。

為促進區域均衡發展，北富銀致力強化在地服務，整合實體據點、法人金融與個人金融資源，提供符合區域產業結構的金融支持。2025年對中部地區放款餘額較2024年成長40%，帶動產業聚落投資與擴產需求，並挹注地方經濟動能，獲頒「均衡區域發展特別獎－中部地區」。

在新南向授信業務方面，北富銀掌握台商供應鏈移動與企業海外布局趨勢，拓展新南向政策目標國家市場，提供授信、貿易融資與跨境資金調度等整合性服務，協助企業拓展海外市場、串聯區域商機並提升跨境營運能力，自2021年起授信餘額連續五年成長超過15%，2025年授信餘額較2024年成長25%，其中以澳洲、印度及印尼表現最為突出，獲得「辦理新南向政策目標國家授信方案」績優銀行肯定。

北富銀表示，支持產業穩定發展並協助企業持續成長，是金融服務的核心價值，未來將繼續秉持穩健授信與多元服務策略，結合海內外據點協作，協助企業在產業轉型與全球供應鏈重組過程中掌握發展機會，深化與企業經營的合作關係，成為最值得企業信賴的金融夥伴。