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保誠人壽連續三年支持臺大國際引路人計畫 選6位學員海外拓展國際視野

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
保誠人壽連續三年支持國立臺灣大學國際引路人計畫，持續深化台灣與全球人才接軌的布局。保誠人壽／提供
保誠人壽連續三年支持國立臺灣大學國際引路人計畫，持續深化台灣與全球人才接軌的布局。保誠人壽／提供

保誠人壽連續三年支持國立臺灣大學國際引路人計畫，持續深化台灣與全球人才接軌的布局。今年除深度參與在台人才培育外，更將推薦選送6位優秀學員前往新加坡，參與 Prudential–INSEAD NextGen Academy。該計畫由保誠集團攜手全球頂尖商學院INSEAD打造，透過為期三天的密集式國際課程，結合真實商業情境模擬、決策實戰訓練，以及與INSEAD教授與跨國企業領袖面對面交流，協助學員培養領導力、策略思維與高影響力溝通能力，並拓展亞洲區域的優秀人才網絡，以實際行動串聯在地培育與國際平台，培養具備跨文化能力與未來競爭力的新世代人才。

保誠人壽總經理王慰慈指出，在全球化職場中，企業對人才的期待已從對專業能力的要求，提升至跨文化的理解與溝通，持續學習並主動創造價值才能脫穎而出。她強調，真正的國際競爭力，不僅是為未來做好準備，更來自於在關鍵時刻勇於表達。透過臺大國際引路人計畫，保誠人壽期望協助學生培養跨文化溝通能力，打造走向國際舞台的視野，並持續實踐企業對人才培育的長期承諾。

甫於6月15日舉辦的第三場職涯培訓工作坊，以「跨文化職場溝通與專業展現」為主題，為本屆計畫的重要里程碑。活動匯聚台船環海執行長Javier Magro、保誠人壽總經理王慰慈，以及美國紐約州貿易與外商投資駐台辦事處處長范齊勝（Jerome Balucan）等代表，分享跨國職涯與產業觀察，並於座談深入探討跨文化溝通、職場適應與專業價值建立，為現場未來的菁英棟樑提供實務指引。

作為深耕台灣市場逾二十五年的外商壽險公司，保誠人壽長期將人才視為永續發展的核心，除投入青年培育，亦向下扎根教育，持續關注兒童發展、情緒教育與金融素養，協助下一世代建立面對未來的關鍵能力。其中，「CHA-CHING兒童理財教育計畫」便是保誠人壽長期投入的公益計畫，透過多元教材，引導學童建立收入、儲蓄、消費與捐獻的基本觀念，並結合偏鄉志工與數位學習支持，強化未來所需技能。從兒童啟蒙到青年發展，保誠人壽持續投入不同人生教育階段，逐步建構完整且連貫的人才培育路徑。

在全球化與多元文化發展下，企業對人才的期待已從專業能力延伸至跨文化溝通與協作能力。透過國立臺灣大學國際引路人計畫，學生得以在實務場域累積經驗，培養國際競爭所需的關鍵能力。未來將持續深化與學界及產業的合作，培養具備「在地理解、國際視野」的人才，協助台灣強化全球競爭力。

臺大國際引路人計畫整合企業與學界資源，協助學生銜接學術與實務，拓展國際職涯機會今年已邁入第五年。保誠人壽自2024年首度參與計畫至今，三年來已累計遴選共12名優秀學員加入保誠人壽實習，長期且持續深化的人才培育承諾。保誠人壽將持續投入資源，培養具備國際視野與未來競爭力的新世代人才，並秉持一貫理念，在每一個人生階段，成為最值得信賴的夥伴。

職場 新加坡

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