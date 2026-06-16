財部：ATM臉部遮蔽示警 公股銀行拚年底導入30%

公股金融事業例會今天登場，據轉述，財政部會中提示3大重點，除勉勵維持獲利佳績，踴躍參與對美融保機制，也提醒杜絕性騷擾及職場霸凌等不法侵害爭議。另對各公股銀導入ATM臉部遮蔽示警功能，預計今年底占比將達30%。

財政部今天下午舉行公股金融事業例行業務會議。與會人士轉述，今天會議涵蓋3大重點，首先，公股金融事業今年以來獲利表現亮眼，已上市4金2銀稅後淨利達新台幣397.75億元，年增26.4%，財政部特別勉勵與會董事長及總經理，請各金融事業繼續維持。

第二，對於國發會規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，協助台灣企業赴美投資，落實台美供應鏈合作，財政部也指示各公股金融事業踴躍參與並積極協助。

根據各公股行庫設定的出資規模，台銀已宣布出資7500萬美元，為最大出資銀行之一，4家上市公股金控旗下兆豐銀、一銀、華南銀、合庫銀擬各出資5000萬美元，土銀、彰銀、台企銀則規劃出資2500萬美元，合計出資3.5億美元。

第三，與會人士補充，由於近期台灣金融業不法侵害爭議頻傳，雖然不一定都與公股金融事業有關，財政部仍提醒與會者注意職場倫理、人際分際，分界線要清楚，並建立優質的職場環境，杜絕性騷擾及職場霸凌。

另對4家公股金控旗下投信子公司（第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信）合併進度，與會人士表示，此案目前照既定方向及時程，處理內部業務整合問題，財政部也提醒應積極提升經營效率、適時研議擴大營運規模的可行性，亦盼可由內部整合來作市場布局。

媒體關注，新青安2.0政策將於6月底前出爐，與會公股金融事業是否關注相關規劃。與會人士說明，會中並未觸及，財政部目前亦尚未提報具體方案給行政院，正在加緊作業當中。

此外，財政部今天也邀請高檢署以「打詐綱領2.0跨機關合作及公私協力之成效及策進作為」為題進行專題演講。與會人士說明，針對導入ATM臉部遮蔽示警功能，截至今年4月底，各公股銀導入相關機制ATM占比已達2%，預估今年底將達30%。