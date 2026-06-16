在日圓甜甜價換匯然後呢？臺企銀推日圓定存年息10％ 額外賺旅費紅包

新台幣兌日圓持續有0.19元的「甜甜價」，為了迎接暑假旅遊季來臨，民眾事先兌換日圓，這筆旅遊預算卻還躺在活存帳戶裡，為了讓民眾在規劃假期的同時，也能聰明放大閒置資金，臺灣企銀（2834）即日起推出「外幣優利定存專案」，無論是打算前往日本血拼、歐美深度放鬆，或是澳洲避暑，現在只要將資金配置到外幣定存，美元最高享年利率4.28%優利、澳幣年利率6%、日圓更高達年利率10%，在出發前，就為自己賺進一筆額外的旅費大紅包，放大每一分錢的效益！

臺灣企銀此次推出的專案具備極高的操作彈性，承作金額方面，美元、澳幣、歐元1,888元起；人民幣18,888元起；日圓188,888元起，不僅門檻友善，亦提供多達1個月至12個月的天期選擇，其中美元、澳幣、日圓更有7天的超短天期。針對有明確出國計畫的族群，可以靈活選擇天期，將旅遊資金透過穩健的利率回饋，讓資金在出國前夕自動長大，以辦理日圓的「換匯優利定存」為例，結購50萬日圓後辦理7天定存，7天年利率10%的利息收益約970日圓，輕鬆賺到一杯藍瓶咖啡。

臺灣企銀表示，本專案活動限臨櫃辦理，並自即日起一路進行至115年9月15日，完美覆蓋整個暑期旅遊旺季。與其讓現金因通膨而縮水，不如現在就動身前往鄰近的臺灣企銀分行，讓優質的定存專案成為出遊的神助攻。建議有需求的民眾把握機會，搶先布局下半年的財富成長，讓這個夏天不僅玩得盡興，更要賺得聰明！