合庫銀行六大核心戰略產業放款市占第二 獲金管會肯定

合庫銀行在辦理六大核心戰略產業放款成效卓著，獲金融監督管理委員會評選為114年度績效優良銀行，榮獲「辦理六大核心戰略產業放款甲等銀行」及「綠電及再生能源產業特別獎」兩項殊榮，展現支持國家產業發展及協助企業永續經營。

合庫銀行積極配合政府政策，全力推展「六大核心戰略產業」貸款，秉持支持產業發展之服務理念，積極協助企業取得營運及投資所需資金。截至目前為止，已服務六大核心重點產業業者近2萬戶，市場占有率排名第二，有效協助企業提升競爭力及加速產業升級轉型。

在推動綠色金融方面，合庫銀行積極提供綠能建設及營運所需資金，支持企業投入低碳轉型與永續發展，並透過多元金融服務協助企業落實減碳行動及能源轉型。此次榮獲「綠電及再生能源產業特別獎」，充分展現合庫銀行在推動綠色能源發展及永續金融的積極作為與具體成果。

此外，合庫銀行亦積極響應政府推動「五大信賴產業」政策，聚焦半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控及次世代通訊等關鍵產業發展，透過提供多元化金融商品與專業融資服務，協助企業投入技術研發、產能擴充並拓展國際市場，支持產業建立自主、安全且具韌性的供應鏈體系，強化台灣在全球科技產業鏈中的關鍵地位。