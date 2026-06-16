國泰世華銀林啟超：AI投資浪潮持續擴大台灣受惠 股市上看五萬點

國泰世華銀行今（16）日舉辦「2026下半年全球經濟及市場展望」發表會，國泰世華銀首席經濟學家林啟超指出，今年下半年全球市場關注三大核心議題：中東戰事、貨幣政策與AI重塑供應鏈。中東戰事推升通膨疑慮，也使主要央行貨幣政策較年初更偏鷹派，所幸本周美伊簽訂和平協議，地緣政治風險暫時降溫；另一方面，AI投資浪潮持續擴大，加速全球供應鏈版圖重塑，台灣將是其中的重要受惠者。

針對台股近期表現波動，林啟超說，台股指數明年應會上看5萬點，尤其台灣電子產業營收持續成長，預估今年出口上看9000億美元。且台股上市櫃公司今、明兩年獲利可望分別成長53%及28%以上，稅後盈餘有機會挑戰新台幣7兆元及9兆元大關，為股市長期表現提供支撐。

不過，林啟超也提醒，雖然台股基本面沒有問題，但短線乖離加大可能同步提高波動幅度，「怕會有擁擠交易。」

林啟超表示，中東戰事升溫後，全球能源及原物料價格明顯走高。自今年2月底至6月中，西德州原油價格一度大漲七成，最新則約兩成，天然氣與石化原料價格亦同步上揚，使多數國家面臨通膨上調與經濟成長放緩的雙重衝擊。

在此環境下，主要央行貨幣政策相較年初已明顯轉趨審慎。美國方面，由於通膨壓力升溫，預期聯準會在9月前維持利率不變，第4季降息時程仍存高度不確定性；歐洲央行已於6月升息1碼，下半年不排除進一步緊縮；日、韓亦保有升息空間。台灣6月維持利率不變的可能性大，下半年仍須密切關注通膨情勢。整體而言，美歐日「Higher for longer」的高利率情境仍可能延續一段期間。

談到AI產業，林啟超指出，全球大型雲端服務業者（CSP）持續上修資本支出，顯示AI需求仍處於高速成長階段。五大CSP的資本支出年增率由2024年的53%，提升至2025年的72%，2026年預估將進一步達到85%，帶動半導體需求持續攀升。在AI投資、關稅政策與地緣政治影響下，全球供應鏈正出現「Great Reshaping」趨勢，台灣可望成為最大受惠者之一，全年經濟成長率朝10%邁進。

雙率方面，美元後續走勢將持續受到「避險情緒」與「聯準會降息路徑」兩股力量拉扯。短期在全球市場風險偏好反覆，以及美國降息時程預期延後的影響下，預估美元指數下半年將於97至100區間震盪，美國10年期公債殖利率則預估於4%至4.5%區間盤整。