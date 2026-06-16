固定收益有投資契機嗎？國泰世華銀行邀PIMCO投資長Marc Seidner解析

為提供客戶具前瞻性的國際投資觀點，國泰世華銀行延續集團深耕資產管理及強化國際合作策略，近期邀請PIMCO（品浩）非傳統策略投資長暨董事總經理Marc Seidner，分享對2026年宏觀經濟與固定收益市場的最新觀察。Marc Seidner指出，正如PIMCO於《預期那些不可預期的事情》（Expect the Unexpected）一文中所提及，全球投資環境已進入「不確定性成為常態」的新周期。地緣政治衝突、停滯性通膨與金融市場結構變化交錯，使投資環境呈現更高波動與分歧，在此背景下，投資策略更需重視資產配置與風險管理。

從總體經濟來看，Marc Seidner表示，中東戰事及能源供應不確定性，為全球經濟前景帶來新的下行壓力。PIMCO已將2026年美國經濟成長預估自原先的約2.25%至2.5%，下修至約1.75%，顯示成長動能放緩態勢。另一方面，通膨預估則上修至2.5%以上水準，短期內難以回到央行目標區間。整體而言，未來經濟環境可能呈現「停滯性通膨」 特徵，且成長放緩風險甚至高於通膨壓力。

Marc Seidner進一步指出，與2022年俄烏戰爭期間不同，當前市場並未伴隨疫後需求激增或大規模財政刺激，反而面臨需求趨緩及實質所得下滑的情境。能源價格上升對消費形成排擠效應，將進一步壓抑非必要支出，使經濟成長面臨更大下行壓力，尤其下半年風險更值得關注。

近期私募信貸市場出現贖回限制，引發市場關注，Marc Seidner強調，此事件並非系統性金融風險，不致演變為類似全球金融危機的情境。然而，私募信貸市場過去快速擴張，伴隨資金大量流入，已出現承銷品質下滑與風險溢酬收斂等現象，未來可能對信用創造及經濟活動帶來一定程度影響。

針對利率與固定收益市場，Marc Seidner指出，儘管市場歷經多重變數衝擊，美國10年期公債殖利率長期維持於約4%至4.6%區間，顯示市場結構仍具穩定性。展望未來，殖利率預計將維持區間震盪，約落在4.5%至4.75%之間；對投資人而言，已具吸引力，為布局固定收益資產提供良好切入點。

在資產配置上，Marc Seidner表示，相較於市場資金高度集中於現金與股票，部分高品質固定收益資產殖利率已達7%左右，搭配約三至四年的存續期間，正位於殖利率曲線的「甜蜜點」，應在投資組合中占有一席之地。他也看好全球多元債券配置機會，包括已開發市場與新興市場公債，例如澳洲、英國等已開發國家的相對價值，以及巴西、墨西哥等新興市場具吸引力的實質殖利率。

此外，Marc Seidner指出，AI與科技創新正重塑全球經濟與資本市場結構，未來將出現更明顯的贏家與輸家。在投資機會方面，隨著資料中心與算力需求大幅提升，相關基礎設施融資已成為具吸引力的新興投資題材，例如為大型科技企業提供具結構保障的債權融資，不僅享有較高利差，也具備相對優異的風險溢酬特性。Marc Seidner認為，在不確定性顯著升高的市場環境下，投資人應回歸資產配置核心原則，透過多元布局高品質固定收益資產，兼顧收益與風險管理。

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