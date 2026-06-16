聽新聞
0:00 / 0:00
AI續撐台灣經濟 國泰世華銀首席經濟學家林啟超估台股將突破這數字
國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超16日於「2026下半年全球經濟及市場展望」記者會指出，受惠於AI帶動資本資出持續增加，上市櫃公司稅後盈餘推估約達6.9兆元，在出口成長的帶動下，台股未來一年將成長至破5萬點。
談及台灣經濟前景，林啟超認為，AI浪潮正在改變台灣產業結構與國際競爭力，隨著全球科技業大幅擴張資本支出，資料中心、AI伺服器、GPU與CPU等需求快速成長，相關供應鏈多集中在台灣，使台灣成為最大受惠者之一。例如，目前美國每進口100美元商品中，已有超過8美元來自台灣，相較10年前不到2美元大幅提升。
林啟超說，自ChatGPT於2022年11月底問世以來，台股總市值也從約1.5兆美元攀升至超過5.1兆美元，反映AI產業帶來的巨大成長動能。
在企業獲利方面，林啟超表示，今年上市櫃公司稅後盈餘預估已上修至6.8兆至6.9兆元，年增幅超過50%，2027年更有機會進一步成長至8.8兆至9兆元。若以21倍至22倍本益比推估，意味著台股未來一年將有機會朝5萬點以上邁進。
林啟超進一步指出，從今年台灣出口動能來看，出口金額有望逼近或突破9,000億美元，明年則有機會突破1兆美元大關，帶動全年經濟成長率挑戰10%以上水準，主要成長動能仍來自AI相關需求及半導體產業擴張。
不過，林啟超也提醒，雖然台股基本面強勁，但短線市場過熱現象值得留意，目前台股與年乖離率已超過40%，創下1990年以來的新高，顯示市場漲幅過大，需特別留意市場波動風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。