AI續撐台灣經濟 國泰世華銀首席經濟學家林啟超估台股將突破這數字

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超16日於「2026下半年全球經濟及市場展望」記者會指出，受惠於AI帶動資本資出持續增加，上市櫃公司稅後盈餘推估約達6.9兆元，在出口成長的帶動下，台股未來一年將成長至破5萬點。

談及台灣經濟前景，林啟超認為，AI浪潮正在改變台灣產業結構與國際競爭力，隨著全球科技業大幅擴張資本支出，資料中心、AI伺服器、GPU與CPU等需求快速成長，相關供應鏈多集中在台灣，使台灣成為最大受惠者之一。例如，目前美國每進口100美元商品中，已有超過8美元來自台灣，相較10年前不到2美元大幅提升。

林啟超說，自ChatGPT於2022年11月底問世以來，台股總市值也從約1.5兆美元攀升至超過5.1兆美元，反映AI產業帶來的巨大成長動能。

在企業獲利方面，林啟超表示，今年上市櫃公司稅後盈餘預估已上修至6.8兆至6.9兆元，年增幅超過50%，2027年更有機會進一步成長至8.8兆至9兆元。若以21倍至22倍本益比推估，意味著台股未來一年將有機會朝5萬點以上邁進。

林啟超進一步指出，從今年台灣出口動能來看，出口金額有望逼近或突破9,000億美元，明年則有機會突破1兆美元大關，帶動全年經濟成長率挑戰10%以上水準，主要成長動能仍來自AI相關需求及半導體產業擴張。

不過，林啟超也提醒，雖然台股基本面強勁，但短線市場過熱現象值得留意，目前台股與年乖離率已超過40%，創下1990年以來的新高，顯示市場漲幅過大，需特別留意市場波動風險。